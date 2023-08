Imaginile cu care Antonia a surprins pe toată lumea. Artista a pozat nemachiată și și-a impresionat fanii

Antonia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, care se bucură de succes și de viața de familie. Cântăreața este mamă a trei copii și nu se poate declara mai fericită decât este acum. O familistă convinsă, artista și partenerul ei de viață, Alex Velea, au o familie superbă, la care au visat împreună.

Dincolo de talentul și carisma sa, Antonia mai este recunoscută și pentru frumusețea ei naturală. Vedeta este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și atrage atenția publicului prin fiecare apariție a sa. Artista este foarte atentă la stilul său de viață, iar acum se mândrește cu o siluetă de invidiat.

Antonia și-a luat prin surprindere fanii după ce a postat mai multe imagini în care apare nemachiată, toată lumea fiind impresionată de frumusețea ei naturală.

„Ești superbă la superlativ!” „Ești superbă nemachiată”, „Cea mai frumoasă” sunt numai câteva dintre comentariile postate de fani.

Cum se menține în formă Antonia la 34 de ani

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre dieta pe care o urmează pentru a fi în formă maximă.

„Da, fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult”, a declarat Antonia pentru publicația VIVA!.

În ceea ce privește obiceiurile alimentare, Antonia a dezvăluit că a fost mereu adepta unui stil de viață sănătos.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a declarat ea pentru sursa citată.

Antonia a dezvăluit motivul pentru care a mers la terapie

Deși este tot timpul plină de viață și cu o atitudine pozitivă, artista a recunoscut că nu mereu este așa. Chiar dacă are o mulțime de fani, puțini știu că aceasta a solicitat ajutor specializat pentru a învinge una dintre cele mai mari probleme, și anume emoțiile. În timpul unui interviu pentru podcastul lui Horia Brenciu, Antonia a dezvăluit că nu este vorba despre emoții constructive, pe care le găsește benefice, ci mai degrabă despre unele negative, care o fac să se teamă că ar putea greși la un moment dat.

„Am o problemă cu emoțiile.E un impediment pentru mine. Nu e ok. Mi-e frică că nu-mi amintesc cuvintele. Că o să falsez. E ceva rău acolo. Emoțiile te ajută când sunt constructive, dar emoții de genul ăsta nu te ajută. Poate am nevoie de terapie. Mă duc. Am început acum de curând. Mă lovesc zilnic de treburile astea. Teroare”, a declarat cântăreața.

Într-o serie de Instastories, Antonia a făcut mărturisiri despre criticile pe care le primește în urma faptului că vorbește deseori în limba engleză. Vedeta a crescut și locuit timp de ani buni în Statele Unite și s-a întors în România la vârsta de 18 ani.

„Câteodată sunt tristă sau mă simt frustrată pentru că am multe lucruri de spus. Dacă pot să mă exprim așa cum mă simt mai confortabil, adică în engleză, pot să vorbesc ore-n șir. Dacă merg aici la emisiuni, podcasturi sau interviuri și vorbesc în română, tind să mă închid, nu am nimic de spus, devin timidă, am anxietate, pur și simplu îngheț și nu mai am mare lucru de spus. Mă frustrează pentru că mi-aș dori să fiu exact așa cum sunt eu. Mare parte din asta vine din traume”, a spus Antonia.

„Știu că sună dramatic, dar nu știu cum să explic altfel, pentru că în trecut mulți au râs de mine pentru că nu știam să vorbesc bine românește. Îmi spuneau: ‘Ești proastă, ești doar frumoasă, dar nu ai nimic în cap, nici nu știi să vorbești corect.’ Toate astea m-au făcut extrem de nesigură, îmi e teamă că o să fac greșeli. De multe ori mă gândesc că, cine vrea să înțeleagă, o va face, cine vrea să mă urască, o să o facă. Asta m-a determinat să nu mai vreau să mai apar în public. Am vrut doar să vă spun lucrurile astea la care mă gândesc destul de mult.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro