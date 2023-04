Smiley, la America’s Got Talent. Artistul a fost invitat de celebrul Simon Cowell: „O experiență incredibilă”

Aflat pentru două săptămâni în America pentru a face muzică alături de artiștii de la HaHaHa Production și ROMDROPS, Smiley a fost invitat la filmările pentru noul sezon al prestigioasei emisiuni America’s Got Talent de către celebrul Simon Cowell, creatorul și producătorul formatului de televiziune Got Talent, considerat de Guinness World Records cel mai de succes reality-show din lume, cu peste 68 de țări care-l produc.

Invitat de prezentatorul Terry Crews pe scenă, întâmpinat cu entuziasm, zâmbete și strângeri de mână de Heidi Klum și Sofia Vergara și felicitat la scenă deschisă de Simon Cowell, desemnat de revista Time în 2004 și 2010 unul dintre 100 cei mai importanți oameni de pe planetă, Smiley a făcut ca platoul uriaș de filmare din Los Angeles să răsune în aplauzele sutelor de spectatori la numele România.

Smiley prezintă alături de Pavel Bartoș show-ul „Românii au talent”, de la PRO TV, de la prima sa ediție din 2011, iar stilul lor de prezentare din cele 13 sezoane ale emisiunii s-a impus în format, a făcut istorie la nivel mondial și a fost preluat și de alte cupluri de prezentatori „Got Talent” din alte țări.

„Pentru mine a fost o experiență incredibilă și un moment trăit din plin, după atâția ani de televiziune. Este copleșitor să fii acolo, să simți atmosfera din platoul ăla uriaș, să te strângă în brațe unii dintre cei mai importanți oameni de televiziune din lume și să știi că faci parte, alături de echipa ta din România și de românii tăi talentați, dintr-o poveste atât de mare și de spectaculoasă cum este Got Talent. M-am bucurat și că am constatat că și noi suntem foarte buni și că „Românii au talent” este produsă, realizată, gândită, pusă în scenă similar cu ediția americană. Am încercat să filmez, să vă arăt, dar să mă și bucur, să trăiesc experiența asta așa cum a fost ea, memorabilă și însemnată pentru noi, românii. Mulți chiar ne știau pe noi, prezentatorii din România, pe unii dintre concurenții de acasă care au făcut istorie și m-am bucurat teribil să găsesc în public, printre spectatori, români bucuroși să vadă o bucățică din „acasă” în fața lor. O super experiență pentru care sunt recunoscător!”, a declarat Smiley care a hotărât să lanseze odată cu plecarea în LA #DailyTok, un jurnal video pentru comunitatea sa de pe TikTok, cu episoade zilnice, pentru a împărtăși cât mai mult din cele 2 săptămâni de aventură americană.