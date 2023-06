Simona Pătruleasa, declarații inedite despre relația cu fiica ei, Ingrid: „Pentru mine asta e cel mai important”

Simona Pătruleasa este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV de la noi, iar telespectatorii o urmăresc de ani buni la pupitrul știrilor. Povestea de dragoste dintre Simona Pătruleasa și actualul ei partener, Sabin Ivanof, a început în 2005. S-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid, în vârstă de 12 ani.

Într-un interviu acordat recent, Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre modul în care se înțelege cu fiica ei și ce reguli aplică atunci când vine vorba despre creșterea și educația acesteia.

În luna iunie, Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof împlinesc 15 ani de căsătorie, iar acest moment important din viața lor va fi sărbătorit ca atare. Cei doi vor pleca într-o vacanță în Capri, destinația având o semnificație aparte pentru ei pentru că este locul în care s-au căsătorit.

„În afară de job, de copil și teme, nu am alte lucruri de făcut. Pentru mine asta e cel mai important, să fiu alături de Ingrid. Așteptăm vacanța, pentru că ea o să intre în curând în vacanța de vară și sper să ne bucurăm de o vacanță de două săptămâni măcar, la soare și la mare. Și aici ne place în țară, dar o să plecăm unde ne-am căsătorit, în Capri.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof formează un cuplu solid, iar momentele dificile pe care le-au întâmpinat pe parcursul relației lor i-au apropiat și mai mult. În cadrul unui interviu pentru unica.ro, prezentatoarea Kanal D a vorbit despre perioada pandemiei, care a adus provocări și relațiilor de cuplu.

„Noi eram obișnuiți să stăm foarte mult împreună. De când s-a născut Ingrid, nu am fost în vacanțe fără ea, adică în ultimii 12 ani. Noi suntem obișnuiți să stăm foarte mult în casă, nu suntem cu mersul în cluburi. Și nu ne-am plictisit, pentru că întotdeauna am găsit ceva de făcut. Ne-am uitat la filme, am jucat remy, șah, tenis de masă. Iar eu în perioada aceea, una grea pentru toată lumea, eram singura care ieșea din casă pentru că mergea la știri.”