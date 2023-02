Simona Pătruleasa, detalii despre relația cu soțul ei, Sabin Ivanof: „E un tată implicat”

Povestea de dragoste dintre Simona Pătruleasa și actualul ei partener, Sabin Ivanof, a început în 2005. S-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid, în vârstă de 12 ani.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof formează un cuplu solid, iar momentele dificile pe care le-au întâmpinat pe parcursul relației lor i-au apropiat și mai mult. În cadrul unui interviu pentru unica.ro, prezentatoarea Kanal D a dezvăluit cum plănuiesc ea și soțul ei să sărbătorească cei 15 ani de căsătorie.

În ceea ce privește perioada pandemiei, care a adus provocări și relațiilor de cuplu, Simona Pătruleasa a mărturisit că erau deja obișnuiți să petreacă destul de mult timp împreună.

„Noi eram obișnuiți să stăm foarte mult împreună. De când s-a născut Ingrid, nu am fost în vacanțe fără ea, adică în ultimii 12 ani. Noi suntem obișnuiți să stăm foarte mult în casă, nu suntem cu mersul în cluburi. Și nu ne-am plictisit, pentru că întotdeauna am găsit ceva de făcut. Ne-am uitat la filme, am jucat remy, șah, tenis de masă. Iar eu în perioada aceea, una grea pentru toată lumea, eram singura care ieșea din casă pentru că mergea la știri.”