Simona Pătruleasa, secretul unei siluete de invidiat. Cum se menține în formă prezentatoarea

Simona Pătruleasa se poate mândri cu o siluetă de invidiat, iar la 47 de ani se menține într-o formă excelentă. Prezentatoarea TV acordă o atenție sporită programului și alimentației sale și a dezvăluit care este secretul său pentru un fizic de zile mari.

Chiar dacă a recunoscut că dulciurile sunt plăcerea ei vinovată și nu se abține din a mânca înghețată, Simona Pătruleasa nu mai mănâncă nimic după ora 18:30. De aproximativ un an, prezentatoarea de știri are un program alimentar bine pus la punct și nu face abateri de la acesta. Ba mai mult, stilul de viață sănătos este susținut și de exercițiile fizice pe care le face acasă. Deși nu mai este la fel de energică precum era înainte de a prezenta matinalul, vedeta nu uită de importanța sportului și a alimentației .

„Îmi plac dulciurile foarte tare. Nu vreau să mă frustrez, mănânc înghețată (n.red.: și alte deserturi), dar după ora 18:30 nu mai mănânc nimic, beau doar apă și ceai. Fac o pauză de 15-16 ore (n.red.: până ia masa a doua zi). Țin de un an de zile și funcționează pentru mine”, a povestit Simona Pătruleasa în podcastul „Te ascult” găzduit de Ilinca Vandici.

În ceea ce privește sportul, Simona Pătruleasa a recunoscut că nu se mai ține de antrenamentele fizice cum o făcea într-o perioadă. Cum matinalul o determină să se trezească devreme, prezentatoarea a spus că nu mai are atât de multă energie, însă găsește timp pentru a face câteva exerciții acasă pentru a se menține în formă.

De asemenea, Simona Pătruleasa merge și la masaj, care vine în completarea antrenamentelor pentru tonifiere. Prezentatoarea știrilor Kanal D face două ședințe pe săptămână acasă și a declarat că, pentru ea, masajul este răsfățul suprem.

„De când mă trezesc devreme (n.red.: pentru matinal), nu mai am atâta energie cum aveam înainte, dar fac acasă exerciții cu gantere, pe stepper, abdomene, am o bicicletă. Fac asta aproape zilnic, dar nu atât de mult cât mi-aș dori. E o diferență, nu mai ai același tonus, trebuie să faci anumite lucruri pe care eu nu le fac, poate, atât cât ar trebui. Fac masaj, ăsta este răsfățul suprem, îmi place foarte mult. Am pe cineva care vine acasă de două ori pe săptămână”, a adăugat Simona Pătruleasa.