Simona Pătruleasa, dezvăluiri despre trucurile la care apelează pentru a fi în formă maximă

Simona Pătruleasa a vorbit despre trucurile la care apelează pentru a-și păstra silueta și frumusețea. Cunoscuta prezentatoare are 47 de ani, însă este cunoscută pentru atenția pe care o acordă modului în care se menține în formă.

Prezentatoarea știrilor Kanal D a vorbit într-un interviu recent despre timpul pe care îl acordă îngrijirii și a recunoscut că, deși o preocupă foarte mult acest aspect, preferă timpul de calitate petrecut alături de fiica ei, Ingrid.

Prezentatoarea a recunoscut că este foarte atentă la dieta ei, la produsele de înfrumusețare pe care le folosește și nu neglijează niciodată antrenamentele fizice, mai ales că are acasă aparatură profesională astfel încât nu este nevoie să meargă la sala de fitness.

„Fac sport în fiecare zi. De când cu pandemia, am cam oprit mersul la sală, dar am acasă tot ce îmi trebuie și fac acasă tot ce se poate. Nu adorm niciodată fără să mă demachiez și ca orice om normal, folosesc creme. Am descoperit, într-adevăr, de la o vreme, un tratament foarte bun, care funcționează. Asta nu înseamnă că fără puțin sport sau program la alimentație, face minuni. Am grijă la ce mănânc, dar nu fac chestii wow. Exact cum am zis mai devreme, a trebuit să încep să fac, pentru că de la 45 de ani încolo, e nevoie de mai multă atenție.”, a mărturisit Simona Pătruleasa pentru sursa citată.