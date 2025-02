Simona Halep ia în calcul retragerea din tenis. Declarațiile sportivei: „Îmi trece prin cap foarte des acest lucru”

Simona Halep ia în calcul posibilitatea de a se retrage din tenis, sportul care i-a adus cele mai mari satisfacții, din cauza problemelor de sănătate tot mai persistente. Fostul lider mondial a trebuit să refuze participarea la mai multe turnee importante, iar medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală dificilă.

În ciuda dificultăților, Halep va reveni pe teren la începutul lunii februarie, urmând să joace la Transylvania Open, competiție de categorie 250 WTA, desfășurată la Cluj-Napoca. Evenimentul, programat între 3 și 9 februarie, va aduce la start și alte jucătoare de la noi de top, printre care Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

Chiar înainte de a pleca spre Cluj, Simona a vorbit deschis despre posibilitatea de a pune punct carierei sale, o decizie dificilă, dar pe care o analizează cu seriozitate, având în vedere starea sa fizică.

„(n.r. Te gândești la retragere) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face. Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a transmis Simona Halep pe aeroport, înainte de a pleca spre Cluj-Napoca, conform gsp.ro.