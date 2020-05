Sia a adoptat doi adolescenți în vârstă de 18 ani

Sia a declarat ieri, în cadrul emisiunii de radio The Morning Mash Up, că anul trecut a adoptat doi băieți în vârstă de 18 ani. Aceasta a spun că adolescenții urmau să fie dați afară din centrul de plasament în care se aflau din cauza vârstei. Așa că, artista a hotărât să îi înfieze.

„Am adoptat doi băieți anul trecul. Amândoi aveau 18 ani, iar acum au împlinit 19. Îi iubesc”, a declarat cântăreața.

Sia a vorbit și despre viața alături de noua sa familie în contextul pandemiei de coronavirus. Aceasta a recunoscut că nu a fost ușor pentru cei doi băieți, însă că au reușit să se adapteze noilor condiții.

„Pentru amândoi a fost destul de dificil. Dar au început să facă lucruri extrem de beneficice pentru ei, care îi ajută. Au făcut multe chestii educaționale”, spune Sia.

Dar, se pare că aceasta nu este singura adopție pe care artista a făcut-o. Într-un interviu acordat anul trecut revistei GQ, aceasta spunea că a mai adoptat un băiat. Într-un tweet pe care l-a publicat în mai 2019, Sia a vorbit despre posibilitatea de a-l înfia pe Dasani, un tânăr de 16 ani care a apărut în documentarul Foster. „Hey, Dasani din Foster! Aș vrea să te adopt! Încercăm să te găsim!”, scria artista. Dar, nu a confirmat niciodată dacă fiul adoptat este într-adevăr Dasani.

Sia s-a căsătorit în 2014 cu producătorul Erik Anders Lang, însă cei doi au anunțat divorțul doi ani mai târziu. În interviul acordat revistei GQ, aceasta spunea că nu își mai dorește să fie într-o relație și că s-a hotărât să fie singură pentru restul vieții. De asemenea, a făcut public și un mesaj pe care i l-a trimis dj-ului american Diplo, în care îi propunea o relație fără obligații, bazată exclusiv pe sex. „Hey, ești unul dintre cele cinci persoane de care mă simt atrasă sexual. Și acum că am decis să fiu singură pentru toată viață și am și adoptat un băiat, nu am timp de o relație. Dacă ești interesat de o relație de sex, fără alte obligații, anunță-mă”, a spus Sia.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro