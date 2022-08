Sharon Stone, apariție complet naturală la o întâlnire în Beverly Hills. Cum arată actrița fără machiaj

Sharon Stone a fost văzută la o întâlnire în timpul zilei complet naturală. Actrița în vârstă de 64 de ani a arătat superb fără machiaj și a lăsat la vedere tenul luminos și atent îngrijit. Imaginile cu vedeta au făcut înconjurul Internetului, nefiind prima dată când se afișează fără strop de machiaj pe stradă.

Actrița a îmbrăcat o pereche de blugi albaștri în stilul anilor ’90, cu tocuri cu barete multicolore, care se potriveau cu jacheta florală funky pe care o purta peste un tricou alb. Jacheta supradimensionată în stil utilitar era roșie cu flori albe, albastre și roz și a oferit culoare întregii ținute. Ea a accesorizat-o cu două coliere strălucitoare, care erau în mare parte ascunse sub tricoul cu guler crewneck.

Sharon Stone arăta minunat fără machiaj și nu se sfiește să își arate adevărata față în public. La 64 de ani, actrița se poate mândri cu un chip luminos și fără imperfecțiuni. Vedeta își îmbrățișează trăsăturile și este un adevărat model în ceea ce privește încrederea de sine.

De asemenea, nu este prima oară când Sharon Stone se afișează fără machiaj. Pe 24 iulie, actrița câștigătoare a Globului de Aur și-a arătat mai mult decât fața naturală când a pozat doar în bikini verzi, cu imprimeu leopard și un prosop cu dungi verzi și albe pe care l-a pus în jurul pieptului.

Fotografia este cu siguranță o excepție în feed-ul de Instagram al lui Sharon, deoarece ea postează de obicei selfie-uri și fotografii din călătoriile sale. Ultima ei fotografie în bikini a fost făcută pe 9 iulie, care o arăta relaxându-se într-o piscină superbă fixată pe o stâncă și cu vedere la mare în Sicilia.

Chiar dacă acum este un exemplu în ceea ce privește încrederea de sine și acceptarea trăsăturilor naturale, actrița a recunoscut că a avut un moment în care își refuza vârsta și aspectul fizic.

„A existat un moment, la 40 de ani, când m-am dus în baie cu o sticlă de vin, am încuiat ușa și am spus: Nu ies până nu pot accepta în totalitate felul în care arăt acum. Și mi-am examinat fața în oglinda cu lupă și m-am uitat la corpul meu și am plâns, am plâns și am plâns și am plâns”, a spus într-un interviu acordat Shape.