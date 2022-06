Sharon Stone, dezvăluiri dramatice. Actrița a suferit 9 avorturi spontane

Zilele trecute, publicația People a realizat un interviu în exclusivitate cu Peta Murgatroyd despre pierderea de sarcină pe care a suferit-o recent, în timp ce soțul său, Maks Chmerkovskiy, se afla în Ucraina. Interviul a fost anunțat și printr-o postare pe Instagram, care a adunat sute de comentarii și peste 20.000 de like-uri. Printre cei care și-au dorit să își arate susținerea față de Peta s-a numărat și Sharon Stone, care a scris un comentariu de-a dreptul cutremurător, mărturisind că de-a lungul vieții a suferit nouă avorturi spontane.

„Noi, ca femei, nu avem un forum unde să discutăm profunzimea acestei pierderi. Am pierdut nouă copii din cauza avorturilor spontane. Nu e un lucru nesemnificativ, nici fizic și nici emoțional. Și cu toate astea ni se spune că e ceva ce ar trebui să suportăm singure și în secret, cu un soi de sentiment de eșec. În loc să primim compasiunea, empatia și vindecarea de care avem atâta nevoie”, a mărturisit Sharon Stone.

Viața actriței nu a fost deloc una ușoară, aceasta fiind abuzată sexual în copilărie și suferind în 2001 un accident vascular cerebral, în urma căruia și-a pierdut pentru o bună perioadă capacitatea de a scrie, de a vorbi sau de a merge.

În cartea sa de memorii, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone mărturisește că a fost agresată sexual de propriul bunic, alături de sora sa, Kelly, și că persoana care a facilitat incidentul a fost chiar bunica ei. Actrița, acum în vârstă de 64 de ani, spune că bunica sa le-a închis, pe ea și pe sora ei, într-o încăpere alături de bunicul lor. Abuzul, mărturisește Stone, a fost în asemenea măsură de traumatizant încât cele două surori s-au simțit ușurate când, în cele din urmă, bunicul lor a încetat din viață.

Stone avea 14 ani la decesul acestuia, iar sora ei, Kelly, doar 11. Sharon Stone mărturisește că s-a simțit eliberată doar atunci când l-a văzut pe acesta în sicriu: „L-am înghiontit și satisfacția că în cele din urmă murise m-a lovit ca o tonă de gheață. M-am uitat (la Kelly) și a înțeles; avea 11 ani și totul se terminase”, a scris aceasta, citată de Daily Mail.

