Selena Gomez face primele declarații despre prietena ei, Demi Lovato, dar și despre viața ei personală

Artista în vârstă de 26 de ani a explicat în cadrul interviului că a ales să o sprijine de Demi Lovato în privat, și nu în mod public. „Tot ce pot să spun este că m-am interest personal (de starea ei de sănătate). Nu am făcut-o în mod public. Nu am vrut. O iubesc, o cunosc de la vârsta de șapte ani. Deci asta este tot ce voi spune”, a declarat Selena Gomez.

De asemenea, Selena a vorbit și despre câteva schimbări majore care au loc în viața ei. În luna ianuarie a acestui an s-a mutat din Los Angeles în Orange County, alături de o prietenă, deoarece, după spusele ei, nimic din ceea ce face în acest loc nu poate fi realizat în L.A. Mai mult decât atât, își vinde cele trei proprietăți pe care le deține, și anume pe cea din Calabasas, conacul și apartamentul din Texas, valoarea tuturor fiind estimată între sumele 2,8 și 3,3 milioane de dolari.

Din luna martie, Selena Gomez face voluntariat la o organizație împotriva traficului de persoane, A21, ezitând, la început, să vorbească despre acțiunile pe care le întreprinde în acest loc. „Nu am vrut să încep imediat să vorbesc despre acest lucru. Este în afara zonei mele de confort. Am vrut ca, mai întâi, să fiu implicată complet în această acțiune”.

Deși este cea mai urmărită persoană de pe Instragram, Selena Gomez nici măcar nu are aplicația instalată pe telefon. „Nu am mai folosit internetul de câteva luni. Nu am aplicații pe telefon, nici măcar pentru editarea pozelor”.

Selena Gomez are o nouă colaborare cu Puma, brand alături de care a realizat un model de snearkers, care speră să-i inspire pe fani. „Îmi doresc ca atenția să nu fie asupra mea. Este despre lucrurile în care am încredere și ce decid să fac cu platforma care mi-a fost dată. Este mai mare decât mine, este mai mare chiar și decât Puma – este despre modul în care te simți”, le-a spus Selena celor de la Footwear News.

Artista se confruntă cu provocări în fiecare zi a vieții ei. Anul trecut, a fost supusă unui transplant de rinichi, din cauza lupusului. Iar, recent, a fost implicată într-o controversă, când designer-ul Stefano Gabbana a spus despre ea că este urâtă, într-un comentariu pe Instagram. „Este OK că nu sunt acceptată în acest fel. Este OK că sunt drăguță și nu intensă. Nu îmi pasă”.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK