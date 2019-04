Selena Gomez, declarații emoționante despre terapie, dragoste și nevoia de a fi singură

Selena Gomez vorbește despre viața ei din ultimele luni, aceasta povestind în cadrul podcast-ului Coach – Dream It Real despre terapia pe care o face, dezvăluind totodată care este și lucrul pe care oamenii nu îl știu despre ea.

„Nu cred că oamenii îmi cunosc inima. Cred că pur și simplu câteodată oamenii pot crede că am fost instruită să zic lucrurile corecte și am fost învățată să vorbesc așa. Nu știu cum să fii instruită, cum ar putea cineva să mă învețe să spun lucruri?”, a spus Selena Gomez.

„Cred că pur și simplu mulți oameni nu îmi înțeleg inima, știi? Și totodată nu-mi place că totul poate fi despre aparențe. Nu îmi place ca oamenii să mă judece în funcție de ținutele mele sau orice altceva”, a adăugat artista.

Ea a explicat ulterior la ce se referă când vorbește despre aceste aparențe: „Cred că întreaga lume astăzi, cu atât de multă expunere la orice… este minunat să te aranjezi și să te simți frumoasă și să faci toate acele lucruri, dar… sunt flatată când mi se spune ‘Ești frumoasă’. Sunt, dar nu este despre asta… aș vrea ca cineva să mă iubească pentru persoana care sunt.”

Selena a explicat și de ce a ales să ia o pauză anul trecut. „Anul trecut am luat o pauză mare. Cred că am avut nevoie de un moment pentru mine pentru că simt că m-am maturizat și m-am schimbat”, a spus aceasta.

Artista a fost întrebată și ce sfat și-ar da versiunii ei din adolescență. „Doamne, dacă aș fi știut ce cunosc acum. Nu, știi, cred că… cred în terapie. Așadar, cred că am avut oportunitatea să reflectez la adolescența mea și cred că de multe ori mi-aș fi dorit să mă îmbrățișez. Mi-aș dori să fi făcut o mulțime de lucruri și să experimentez, poate, puțin diferit. Dar, eu… eu merg la terapie.”

Selena a explicat că acum simte că acest lucru a ajutat-o să își înțeleagă mai bine copilăria.

La finalul interviului, artista a dezvăluit ce planuri are pentru acest an: „abia aștept să îmi lansez noul album și sunt nerăbdătoare să petrec timp singură. Cred că am ajuns în sfârșit la vârsta la care iubesc să petrec timp singură.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

