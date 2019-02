Selena Gomez a fost detronată – cine este cea mai urmărită femeie pe Instagram

Ariana Grande este oficial cea mai urmărită femeie pe Instagram, cu 146.312.013 followers, în timp ce Selena Gomez a rămas cu cei 146.267.801 de fani. Fotbalistul Cristiano Ronaldo rămâne în fruntea clasamentului, fiind cea mai urmărită persoană de pe platforma socială, cu 155 de milioane de susținători.

Succesul Arianei vine la câteva zile după o altă realizare importantă: clasarea pe primele trei locuri în Billboard Hot 100 cu melodiile „7 Rings”, „Thank U, Next” și „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”. Top-ul marchează primul artist care ocupă simultan primele trei locuri, după ce The Beatles a reușit performanța în 1964, cu melodiile „Can’t Buy Me Love”, „Twist and Shout” și „Do You Want to Know a Secret”.

Ariana Grande a anunțat la începutul acestei săptămâni că va concerta din nou în Manchester, U.K., la doi ani după atacul cu bombă în timpul show-ului său, când mai mulți tineri și-au pierdut viața. Artista va cânta în cadrul Manchester Pride Festival, ce are loc în perioada 23 – 26 august.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

