Selena Gomez a dezvăluit că a fost victima abuzului emoțional

Selena Gomez este una dintre celebritățile care întotdeauna a vorbit deschis despre experiențele neplăcute de care a avut parte în liceu, comentariile negative primite din cauza fluctuației de greutate, dar și despre problemele de sănătate mintală.

Ea a dezvăluit pentru prima dată în cadrul unui interviu pentru National Public Radio faptul că piesa „Lose You to Love Me” este despre Justin Bieber și că a fost victima abuzului emoțional cât timp erau împreună. „Sunt foarte mândră de piesa asta. Nu este o melodie despre ură, ci una care spune că am avut ceva foarte frumos și niciodată nu voi nega asta. A fost foarte dificil, dar sunt fericită că s-a terminat.”

Lulu Garcia-Navarro, jurnalista care i-a luat interviu a întrebat-o dacă este vorba despre Justin Bieber, iar ea a confirmat. Selena a mai spus că relația cu Justin Bieber nu a fost cea mai grea parte din viața ei: „Am fost o victimă a abuzului emoțional. A trebuit să găsesc o cale să înțeleg asta abia când am devenit adult. Și a trebuit să înțeleg alegerile pe care le-am făcut. Este periculos să stai într-o mentalitate de victimă. Sunt foarte mândră să pot spune că am găsit puterea să trec peste asta cu foarte multă grație.”

De-a lungul timpului, Selena Gomez a recunoscut că are probleme de sănătate mintală și că acesta a fost motivul pentru care anul trecut a decis să nu mai apară în lumina reflectoarelor. În cadrul interviului, ea a spus că este mult mai bine acum: „Mă simt minunat. Sunt sub tratamentul de care am nevoie. Trebuie să ai grijă mereu de sănătatea ta mintală. Este ceva la care voi continua să lucrez. Sunt zile în care îmi este greu să mă ridic din pat și am atacuri foarte mari de anxietate. Încă se mai întâmplă asta.”

Cântăreața a dezvăluit și motivul pentru care s-a decis abia acum să vorbească sincer despre asta: „Am vrut să fiu capabilă să îmi spun povestea în felul în care eu voiam să fie spusă. Nu voiam să îmi pun pe față un zâmbet când acea perioadă era una dintre cele mai grele din viața mea.”

Afirmațiile făcute de Selena Gomez sunt întărite și de faptul că anul trecut, Justin Bieber a declarat că a fost nerespectuos cu femeile cu care a fost într-o relație: „Eram revoltat, nervos și nerespectuos cu femeile. M-am distanțat de toată lumea care mă iubea și mă ascundeam. Credeam că nu mă voi mai schimba. Nu am crescut într-o familie stabilă, părinții mei erau despărțiți și nu aveau bani, erau încă tineri și rebeli”, a spus Justin Bieber.

Până în acest moment, Justin Bieber și nici reprezentații săi nu au făcut comentarii despre declarații făcute de Selena.

Justin Bieber și Selena Gomez au fost într-o relație cu împăcări și despărțiri timp de 7 ani. În 2018, la puțin timp după ce s-au despărțit, Justin s-a logodit cu modelul Hailey Bieber. Cei doi s-au căsătorit anul trecut în luna septembrie.

