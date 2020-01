Selena Gomez și-a făcut un nou tatuaj cu ocazia lansării albumului „Rare”

Selena Gomez a reușit să își surprindă din nou fanii. Mai exact, ea și-a tatuat numele noului ei album („Rare”) pe gât, chiar sub ureche și aproape de linia maxilarului. Ea a împărtășit acest moment cu urmăritorii de pe Instagram prin intermediul unui clip și a unei fotografii, a căror descriere a fost „Am făcut-o din nou.” Fanii cântăreței au fost extrem de impresionați și au felicitat-o.

Vezi această postare pe Instagram Did it again @bangbangnyc 🦋 rare O postare distribuită de Selena Gomez (@selenagomez) pe Ian 16, 2020 la 12:23 PST

În plus, Keith Scott, artistul care i-a făcut tatuajul, a declarat pentru E! News faptul că Selena Gomez a fost extrem de fericită, mai ales că și-a făcut programarea cu doar o zi înainte. „Ea a fost minunată. În timp ce îi făceam tatuajul de pe picior acum câteva luni, îi ascultam albumul. E destul de stresant să îți critici propria muncă înainte ca restul lumii să o vadă, iar de această dată pot spune că ea a fost foarte fericită. A spus că este cel mai bun album al ei.”

El a mai vorbit și despre locul în care Selena a ales să își facă tatuajul. „Cred că ea întotdeaua a vrut să și-l facă pe gât, așa că am încercat și alte locuri, dar în cele din urmă am ales să fie acolo, deasupra liniei maxilarului. După ce am ales locul, ea a spus îmediat că îi place. A crezut că este destul de ușor să îl ascundă dacă ar avea un rol într-un film, fiind nevoie doar de puțin machiaj pentru a-l acoperi.”

De asemenea, el a mai spus că Selena nu a venit singură și că alături de ea au fost mai mulți prieteni, managerulul ei, un cameraman, dar și un bodyguard. Pe lângă asta, în urmă cu trei luni, Selena Gomez și-a făcut un tatuaj pe picior, și anume două mâini care se roagă și care au un rozariu în jurul lor.

Vezi această postare pe Instagram AMAs day.. more to come..🌼 O postare distribuită de Selena Gomez (@selenagomez) pe Nov 24, 2019 la 5:46 PST

Într-un interviu pentru Spotify, Selena a dezvăluit ce înseamnă pentru ea cuvântul „Rare”. „Simțeam că așa eram eu, dacă acest lucru are sens. Evident, am avut multe probleme în trecut cu încrederea în mine. Încă mă lupt cu asta, va fi ceva la care voi lucra mereu. Acest nume a devenit atât de important pentru mine încă din clipa în care l-am auzit. Pentru mine este foarte special. Și dacă pot face ceva pentru femei și bărbați, este să le spun că sunt apreciați, unici și importanți. Asta înseamnă pentru mine.”

În plus, Selena a mai spus în cadrul unui interviu pentru Jimmy Fallon că știa încă de la început că acesta va fi numele albumului. „Chiar înainte de a termina, am spus ‘Acesta va fi numele albumului meu.’ Înseamnă foarte mult, mai ales în aceste timpuri când toți simt că ar trebui să arate la fel. Nu judec, spun doar că există fete care sunt rănite de asta, însă acest cuvânt te face să nu îți dorești să fii precum ceilalți. Fii așa cum ești și asta te face unic.”

