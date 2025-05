Sebastian Stan, mesaj în limba română înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale. Pe cine susține actorul

Duminică, pe 18 mai, are loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Confruntarea finală pentru președinția României are loc între Nicușor Dan, candidat independent și actual primar al Bucureștiului, și George Simion, liderul partidului extremist AUR.

Sebastian Stan, mesaj înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale

Într-un material video, Sebastian Stan îndeamnă românii să iasă la vot și își exprimă susținerea pentru Nicușor Dan. Actorul american de origine română este filmat în timp ce scrie un mesaj în limba română pe spatele unui poster cu candidatul independent. Starul de la Hollywood a avut un mesaj scurt, dar cuprinzător.

„Hai la vot! Nu va fi uşor, dar va fi Nicușor! România, te iubesc!”, este mesajul venit din partea lui Sebastian Stan.

Clipul cu Sebastian Stan a fost publicat pe rețelele de socializare de către Nicușor Dan, care i-a mulțumit actorului american de origine română pentru susținerea sa.

„Îi mulțumesc starului Sebastian Stan, care a câștigat Globul de Aur și a fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol masculin, pentru susținerea explicită și foarte emoționată. Hai la vot!”, a transmis Nicușor Dan.

Sebastian Stan, un nume important în actorie

Sebastian Stan s-a născut în Constanța și a părăsit România după Revoluția din 1989 alături de mama lui. El s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a consolidat un renume în cinematografie.

Sebastian Stan este de multă vreme un nume cunoscut în cinematografia internațională și și-a arătat versatilitatea din punct de vedere actoricesc prin interpretarea unor roluri diferite în drame, thrillere sau filme de acțiune, Black Swan, Gone, The Martian, I, Tonya, I’m Not Here, Monday, Fresh, Pam & Tommy și Avengers: Endgame fiind câteva dintre producțiile în care a putut fi văzut.

La Globurile de Aur 2025, Sebastian Stan a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la categoria dramă/comedie-musical datorită prestației pe care a avut-o în filmul A Different Man, scris și regizat de Aaron Schimberg. Actorul american de origine română a mai fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un film/dramă pentru rolul din The Apprentice, filmul regizat de Ali Abbasi, acolo unde îl portretizează pe Donald Trump. Tot pentru prestația din The Apprentice a fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal.

Sebastian Stan, implicat în cinematografia românească

Sebastian Stan a acceptat să lucreze alături de regizorul român Cristian Mungiu, răsplătit cu premiul Palme d’Or în anul 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile. Proiectul se numește Fjord și este o coproducție româno-norvegiană regizată de Cristian Mungiu, unde actorul va avea ocazia să vorbească și în limba română. Din distribuția filmului mai face parte actrița norvegiană Renate Reinsve, care a mai jucat alături de actor și în pelicula A Different Man. Renate Reinsve este recunoscută pentru rolurile din filmele Verdens verste menneske și Armand.

Acum câteva luni, Sebastian Stan a fost în România pentru repetițiile de la coproducția româno-norvegiană Fjord.

De asemenea, Sebastian Stan va produce debutului în lungmetraj al unei regizoare din România. Este vorba despre Andreea Cristina Borțun, co-fondatoare a Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis și cunoscută pentru When Night Meets Dawn, un scurtmetraj scris și regizat de ea, care a avut premiera mondială în 2021, la Festivalul de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs. Proiectul este o coproducție România-Franța-Slovenia.

