Schimbare spectaculoasă de look pentru Charlize Theron

Charlize Theron a anunțat încă o schimbare spectaculoasă de look pe care a făcut-o pentru rolul din producția Netflix School for Good and Evil. Actrița sud-africană este celebră pentru îndrăzneala cu care își schimbă înfățișarea atunci când rolurile o cer, știut fiind că nu ezită chiar să apară în ipostaze care nu o flatează neapărat, doar pentru a-și face cât mai bine meseria.

Dacă fanii au fost șocați de o schimbare spectaculoasă, atunci când aceasta a interpretat rolul Furiosa, în Mad Max: Fury Road, sau dacă s-au declarat entuziasmați de transformarea incredibilă prin care Theron a trecut pentru rolul criminalei Aileen Wuornos, în 2003, rol care i-a adus, de altfel, un premiu Oscar și un Glob de Aur, acum actrița face încă un pas pe această cale.

Fanii lui Theron au putut să vadă în ce constă această schimbare spectaculoasă, atunci când actrița a postat pe contul său de Instagram câteva imagini de la filmările pentru School for Good and Evil. De data aceasta, actrița poartă o spectaculoasă perucă roșcată, cu bucle, un look despre care chiar ea a spus că este pregătit pentru rolul Lady Lesso, care va fi un personaj negativ în producție.

„Nu există odihnă pentru RĂU. De-abia aștept ca voi toți să o întâlniți pe Lady Lesso #SchoolForGoodAndEvil”, a scris Theron. Proiectul este o adaptare după seria de cărți ale lui Soman Chainani, și se pare că Laurence Fishburne, Michelle Yeoh și Kerry Washington fac, toți, parte din distribuție. Filmările au loc în Irlanda de Nord, iar premiera urmează să aibă loc în 2022.

Vezi în galeria de mai sus ce schimbare spectaculoasă de look are Charlize Theron de data asta, alături de alte transformări ale sale pentru filmele care au făcut-o celebră, de la rolul din Monster până la cel din Mad Max, sau din mai recentul Bombshell.

Foto: arhiva ELLE; Instagram