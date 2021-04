TOP 10 Cel mai BINE îmbrăcate vedete la Gala Premiilor Oscar 2021

Iată care sunt cel mai BINE îmbrăcate vedete la Gala Premiilor Oscar 2021:

Regina King

A purta o rochie din satin Louis Vuitton cu umeri supradimensionați, decolteu adânc și aplicații din cristale care i-a pus perfect formele în valoare și pe care a accesorizat-o cu bijuterii Forevermark.

Maria Bakalova

Pentru prima sa apariție la Oscaruri, Maria a arătat întocmai ca o prințesă purtând o rochie Louis Vuitton custom made, accesorizată cu bijuterii Moussaieff și sandale Louis Vuitton.

Carey Mulligan

A strălucit într-o rochie cupru metalică formată dintr-un crop top bandeau și o fustă de bal cu talie înaltă marca Valentino Haute Couture și platforme Sophia Webster.

Zendaya

Într-o rochie galben aprins custom Valentino cu un corsaj bandeau și o fustă cu talie înaltă și trenă, Zendaya a fost realmente raza de soare a evenimentului. Ea și-a accesorizat ținuta cu bijuterii Bulgari și pantofi Jimmy Choo.

Amanda Seyfried

Nominalizată pentru premiul de cea mai bună actriță într-un rol secundar, Amanda Seyfried a purtat o rochie roșu aprins Armani Privé și bijuterii Forevermark.

Angela Basset

Într-o rochie Alberta Ferretti cu umerii la vedere și fantă îndrăzneață pe picior, pantofi Christian Louboutin și bijuterii Chopard, Angela a dorit să aducă un omagiu colegului său, regretatul actor Chadwick Boseman.

LaKeith Stanfield

A avut o apariție nonconformistă într-o salopetă custom-made marca Saint Laurent by Anthony Vaccarello purtată cu o cămașă descheiată pe dedesubt și pe care a accesorizat-o cu o curea, un lanț și ochelari de soare.

Vanessa Kirby

Actrița din Pieces of a Woman a arătat senzațional într-o rochie din satin roz pal cu decupaj marca Gucci pe care a accesorizat-o cu bijuterii Cartier.

Brad Pitt

Starul din Once Upon a Time in Hollywood a arătat fabulos, purtând un smoching clasic a la Old Hollywood.

Halle Berry

Actrița a fost definiția glamour-ului într-o rochie vaporoasă violet fără bretele marca Dolce & Gabbana și o nouă tunsoare, un bob fresh cu breton.

Foto: Profimedia

