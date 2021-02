Cele mai spectaculoase ținute de la Globurile de Aur din ultimii 10 ani

Când vine vorba despre ținute de la Globurile de Aur, se știe că ele fac legea covoarelor roșii de pe tot mapamondul, împreună cu cele de la ceremonia de decernare a Oscarurilor și de la fabuloasa Met Gala, organizată de Costume Institute în fiecare primă zi de luni din mai la New York. Dar Globurile rămân preferatele noastre fie și pentru că, spre deosebire de Oscaruri, atmosfera este mai relaxată, vedetele par să se distreze cu adevărat iar mix-ul de invitați este foarte interesant.

Întorcându-ne la memorabilele ținute de la Globurile de Aur ale ultimului deceniu, probabil că cel mai marcant fashion statement rămâne cel făcut de actrițe în 2018. Se întâmpla în ianuarie, la doar câteva luni de la izbucnirea la scară largă a mișcării #MeToo, iar invitatele au planificat totul în amănunt – și aproape fiecare dintre ele a purtat o ținută neagră, în semn de revoltă și de solidaritate. „Let’s get in formation”, scria Gillian Anderson, parafrazând-o pe Beyonce, și apelul ei a fost foarte vizibil. Pe covorul roșu, ținutele sobre și prezențele activistelor alături de actrițe au arătat că Hollywood-ul nu mai poate rămâne același loc al abuzurilor care a fost atâta amar de vreme. În plus, rochiile negre au dat o notă de eleganță și faux pas-urile clasice și atât de așteptate au fost evitate.

Dar când ne aducem aminte de ținute de la Globurile de Aur activismul, deși notabil, bine intenționat și adecvat exprimat, nu este principalul scop. Strălucirea, însă, e – întotdeauna.

Și cum am putea să uităm ținutele lui Cate Blanchett, atunci, cea care conduce detașat topul celor mai elegante ținute purtate de actrițele vremurilor noastre? Sau rochiile purtate de Natalie Portman, Drew Barrymore și Kerry Washington însărcinate și parcă luminând întreaga sală cu prezențele lor? Sau perioada în care Jennifer Lawrence purta cu atât farmec rochii Dior Haute Couture?

Și neapărat trebuie să-ți amintim și de rochia purtată de Lady Gaga în 2019, una dintre cele mai memorabile ținute de la Globurile de Aur din istoria recentă, o creație Valentino care, au presupus fanii, îi aducea un omagiu splendidei Judy Garland? A fost momentul în care Lady Gaga a demonstrat, prin rolul din A Star Is Born (un remake după pelicula din 1954 cu Garland în rolul principal), alături de Bradley Cooper, că este mult mai mult decât o simplă cântăreață – că este și un star veritabil al ecranului.

E foarte greu de ales dintre atâtea ținute de la Globurile de Aur care ne-au rămas în memorie, dar cu siguranță în selecția noastră și-au făcut loc cele care au arătat atât de bine și pentru că s-au potrivit perfect actrițelor care le-au purtat. Inspiră-te din galeria foto și nu uita că acesta este criteriul cel mai important pe care să îl iei în considerare când îți alegi o rochie pentru o ocazie importantă: să ți se potrivească ție.

Foto: arhiva ELLE

