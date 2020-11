Adevăratul motiv pentru care Beyonce are 80.000 de albine la ea acasă

Ar putea părea extravagant să ai 80.000 de albine chiar la tine acasă, dar nu când ești Beyonce și locuiești într-o vilă de milioane de dolari în afara orașului Los Angeles. Într-un interviu pentru ediția britanică a revistei Vogue, cântăreața a povestit că are doi stupi, iar motivul principal pentru asta este faptul că doi dintre copiii săi suferă de alergii.

„Știu că pare destul de aleatoriu, dar am doi stupi. Îi am de ceva vreme deja. Am aproape 80.000 de albine și facem sute de borcane de miere în fiecare an”, a povestit Beyonce. „Am acești stupi pentru că fiicele mele, Blue și Rumi, au niște alergii îngrozitoare, iar mierea are nenumărate proprietăți vindecătoare.”

În interviu, Beyonce a mai vorbit și despre faptul că se gândea să ia o pauză de la carieră, după ce a muncit neîncetat odată cu lansarea celui de-al șaselea album de studio, Lemonade, în 2016. Decizia a venit odată cu declanșarea pandemiei, această perioadă ajutând-o să realizeze că era dedicată exclusiv carierei și nu mai avea deloc timp pentru ea.

„Am lansat Lemonade în timpul turneului mondial Formation, am dat naștere unor gemeni, am performat la Coachella, am regizat Homecoming, am mers într-un alt turneu mondial cu Jay, după a fost Black is King, totul în continuu. A fost foarte greu. Am petrecut foarte mult timp concentrându-mă pe a crea o moștenire și pe a-mi reprezenta cultura cum știu mai bine. Acum, am decis să-mi acord permisiunea de a mă concentra pe propria fericire”, a mai spus Beyonce.

Beyonce și Jay Z au cumpărat casa lor de 88 de milioane de dolari din Bel Air în 2017. Aceasta are un teren de 3.000 de metri pătrați, o piscină imensă cu vedere spre Los Angeles, o galerie pentru mașini și un cinema imens, deci probabil că are destul loc și pentru cele 80.000 de albine.

