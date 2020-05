MET GALA: Cele mai memorabile și inedite ținute din istoria covorului roșu

Met Gala este anulată anul acesta, a anunțat oficial redactorul-șef al revistei Vogue US, Anna Wintour, care servește drept gazdă a evenimentului din 1995. Astfel, Met Gala nu va avea loc în prima zi de luni a lunii mai, conform tradiției, când deschidea în mod oficial expoziția principală a Costume Institute, secțiunea dedicată modei a Metropolitan Museum of Art din New York.

Așa că îți propunem o retrospectivă – cele mai memorabile și inedite apariții la Met Gala, în ultimii ani!

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro