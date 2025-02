Sam Asghari, declarații rare despre fosta sa soție, Britney Spears. Motivul pentru care actorul nu are voie să vorbească despre despărțirea de artistă

Invitat săptămâna aceasta în cadrul podcastului Viall Files, Sam Asghari a făcut câteva comentarii rare la adresa fostei sale soții, Britney Spears. Totul a pornit de la gazda emisiunii, Nick Viall, care l-a întrebat care este motivul divorțului de celebra artistă. Asghari a fost nevoit să evite acest subiect din cauza unui „ordin de restricție privind divulgarea informațiilor.”

„Întotdeauna am urât când cineva merge și vorbește despre asta, plânge, încearcă să atragă atenția sau să folosească situația ca un avantaj. Este viața mea. Am trăit-o. Am experimentat-o. Dar cred că există anumite lucruri despre care poți vorbi în public și altele despre care nu. Și cred că nu contează care a fost cauza. Cred că ceea ce contează cel mai mult este timpul pe care l-am petrecut împreună, lucrurile pe care le-am învățat. A fost o parte importantă din viața mea și, de asemenea, din viața ei”, a declarat Sam Asghari în cadrul podcastului Viall Files.

Sam, în vârstă de 30 de ani, a declarat că va avea „întotdeauna respect” pentru Spears, în vârstă de 43 de ani, și că „și-ar dori, la un moment dat” să reia legătura cu ea.

Page Six a raportat în exclusivitate, în iunie 2024, că fostul antrenor personal a semnat un acord de confidențialitate „cu ani în urmă,' care îi interzicea să dezvăluie detalii despre căsnicia sa cu Spears. Deși unele publicații au susținut la acea vreme că Asghari „nu avea voie să spună nimic negativ sau pozitiv” despre Spears, o sursă a clarificat pentru Page Six că nu era vorba despre „o interdicție completă.”

Sam Asghari a cerut divorțul de starul pop în august 2023, invocând ca motiv al despărțirii „diferențe ireconciliabile.”

Mai multe surse au declarat pentru TMZ că fostul antrenorul de fitness de origine iraniană, în vârstă de 30 de ani, și cântăreața, în vârstă de 42 de ani, au avut o „ceartă enormă” la începutul lunii august din cauza zvonurilor că Spears ar fi fost infidelă.

În urma zvonurilor și discuțiilor apărute online referitoare la separarea celor doi, artista a rupt tăcerea și a făcut primele declarații sincere despre despărțire.

„După cum știe toată lumea, Hesam și cu mine nu mai suntem împreună… 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, așa că sunt puțin șocată. Nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că sincer, nu este treaba nimănui !!!! Dar, nu am mai putut suporta durerea !!! Într-un fel de mod telepatic am primit atât de multe mesaje care îmi topesc inima de la prieteni și vă mulțumesc !!!!! Am jucat tare mult prea mult timp și Instagram-ul meu poate părea perfect, dar este departe de realitate și cred că știm cu toții asta !!! Mi-ar plăcea să-mi arăt emoțiile și lacrimile despre cum mă simt cu adevărat, dar (din) nu știu ce motiv a trebuit mereu să-mi ascund slăbiciunile !!!! Dacă nu aș fi fost soldatul puternic al tatălui meu, aș fi fost trimisă în alte locuri pentru a fi reparată de medici !!!! Dar atunci am avut cea mai mare nevoie de familie !!! Trebuie să fii iubit necondiționat … nu în condiții !!!! Așa că voi fi cât de puternică pot și voi face tot ce pot !!! Și chiar mă descurc al naibii de bine !!! Oricum o zi bună și nu uitați să zâmbiți !!!”, a declarat vedeta pe Instagram în 2023.