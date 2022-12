Salma Hayek și Antonio Banderas, apariție de senzație împreună pe covorul roșu

Salma Hayek și Antonio Banderas, colegi de platou și prieteni de decenii, au revenit pe covorul roșu într-o ipostază incendiară. La 27 de ani de când au aprins imaginația tuturor în filmul Desperado, al lui Robert Rodriguez, un uriaș succes la public și devenit ulterior un film cult, cei doi au pozat din nou împreună, la premiera Puss in Boots de la New York, la Lincoln Center. Dacă înainte aceștia obișnuiau să fie aparițiile hot din filme, acum ei doar și-au împrumutat vocile personajelor simpatice ale filmului.

Salma Hayek și Antonio Banderas au arătat fantastic la evenimentul de gală. Hayek, în vârstă de 56 de ani, purtând o rochie bleu cu broderie în zona corsajului, l-a însoțit pe colegul ei, în vârstă de 62 de ani, și el foarte cool într-o jachetă din piele bleumarin și o maletă maro, cu pantaloni negri.

Hayek, căsătorită cu miliardarul François-Henri Pinault, care deține unele dintre cele mai prestigioase case de modă ale lumii, a ales un outfit foarte feminin, așa cum ne-a obișnuit, și un machiaj și o coafură clasice, cu cărare pe mijloc și bucle lejere. Actrița are o fiică cu soțul său, Valentina Paloma. Este cunoscută și pentru faptul că a deschis drumuri pentru actrițele de origine latină la Hollywood, iar cel mai ambițios proiect al său, Frida, este și cel care i-a adus consacrarea în domeniu.

Puss in Boots: The Last Wish, care îi are în distribuție pe Salma Hayek și Antonio Banderas, alături de Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, John Mulaney, Wagner Moura, Da’Vine Joy Randolph și Anthony Mendez, continuă aventurile inițiale ale simpaticului motan căruia Banderas i-a împrumutat vocea, în încercarea de a recupera 8 dintre cele 9 vieți ale sale. Filmul este produs de DreamWorks Animation și distribuit de Universal Pictures, fiind regizat de Joel Crawford și Januel Mercado. Este așteptat ca pelicula să reprezinte un succes de box office, de sărbători.

