Moment tensionat între Meghan Markle și asistenții regali la Castelul Windsor. Cum a fost surprinsă soția Prințului Harry

Meghan Markle a fost surprinsă într-un moment stânjenitor care a implicat un buchet de flori, în timp ce deplângea pierderea reginei Elisabeta a II-a alături de soțul ei, Prințul Harry , precum și de Prințul William și Kate Middleton.

Într-o înregistrare video surprinsă de un îndoliat în fața Castelului Windsor sâmbătă, Markle a fost văzută ținând buchetul de flori primit de la cineva în mână, când un consilier regal s-a apropiat de ea pentru a o întreba dacă poate să-i ia florile din mână. Markle a părut să refuze oferta și i-a spus asistentului că le va pune ea însăși jos, înainte de a se întoarce spre mulțime cu buchetul în brațe.

I told them Id place them over there so its OK. Thank you. I appreciate it though.'

Nice of Meghan to place flowers at the gate for some of the people in the crowd. pic.twitter.com/vGzm2gwuyh

