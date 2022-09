Meghan Markle, prima apariție oficială în Marea Britanie de la Jubileul de Platină. Ce ținută a purtat Ducesa de Sussex

Meghan Markle și Prințul Harry au participat la summitul One Young World din Manchester. Evenimentul, a cărui tema principală a fost egalitatea de gen, a reunit tineri lideri din peste 190 de țări. Cu această ocazie, Meghan Markle li s-a adresat celor peste 2.000 de delegați, spunându-le că ei sunt „viitorul, dar și prezentul, cei care fac posibilă schimbarea pozitivă și necesară în întreaga lume.” Acesta este primul discurs al lui Markle în Marea Britanie, de când ea și Harry au renunțat la îndatoririle oficiale din cadrul casei regale britanice, în urmă cu mai bine de doi ani.

Meghan Markle a vorbit, de asemenea, despre momentul în care a fost rugată să fie consilieră pentru One Young World, în 2014, precum și despre emoțiile care au încercat-o atunci.

„Și acolo eram eu, fata din Suits. Eram înconjurată de lideri mondiali, umanitari, prim-miniștri și activiști pentru care aveam un respect și o admirație atât de profundă. Și mi s-a permis să intru, să iau loc la masă. Am fost atât de copleșită de această experiență, încât cred că am păstrat chiar și foaia de hârtie pe care era scris numele meu. Doar o dovadă: dovada că eram acolo, dovada că aparțineam, pentru că adevărul era că nu eram sigură că aparțin. Eram atât de emoționată, mă îndoiam de mine însămi și mă întrebam… mă întrebam dacă eram suficient de bună pentru a fi acolo.” Dar a adăugat că One Young World „a văzut în mine, așa cum văd și eu în voi, prezentul și viitorul.”