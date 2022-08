Prințul Charles a acceptat o donație în valoare de un milion de lire sterline de la familia lui Osama bin Laden

Potrivit The Sunday Times, Prinţul Charles ar fi primit o donaţie în valoare de un milion de lire sterline de la frații lui Osama bin Laden, Bakr și Shafiq. Impresionanta sumă ar fi fost donată în urmă cu nouă ani organizației condusă de Prințul Charles, The Prince of Wales’ Charitable Fund. Presa britanică a mai dezvăluit și că viitorul rege al Marii Britanii ar fi avut o întâlnire privată cu Bakr la Clarence House, pe data de 30 octombrie 2013, la doi ani de la uciderea lui Osama bin Laden. Chiar dacă Bakr și Shafiq sunt frații vitregi ai fostului lider Al-Qaida, nu există vreo dovadă că cei doi ar fi fost vreodată implicați în comiterea sau susținerea unor acte teroriste.

Clarence House susține însă că decizia de a accepta donația a fost luată în mod exclusiv de administratorii organizației Prince of Wales’s Charitable Fund.

„Donația de la șeicul Bakr bin Laden în 2013 a fost evaluată cu grijă de administratorii PWCF de la acea vreme. Procedurile corecte au fost realizate, iar informații au fost căutate dintr-o gamă mare de surse, inclusiv guvernamentale. Decizia de a accepta donația a fost luată exclusiv de administratori. Orice încercare de a sugera că lucrurile au stat altfel este înșelătoare și incorectă”, a declarat Sir Ian Cheshire, președintele organizației caritabile.

Știrea vine la puțin timp după ce în presă a apărut un alt articol care arăta că șeicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, fostul prim-ministru al Qatarului, i-ar fi oferit Prințului Charles donații în valoare de trei milioane de euro. Tranzacțiile au fost făcute în numerar și au avut loc pe durata a patru ani, din 2011 și până în 2015. O parte din bani i-ar fi fost înmânată Prințului Charles într-o valiză în timpul unei întâlniri la Clarence House, iar o altă parte ar fi fost predată în saci de transport de la magazinul „Fortnum and Mason”, anunța BBC.

Potrivit presei internațional, banii din valiză ar fi fost înmânați unor asistenți ai Prințului Charles, care i-ar fi numărat manual. Apoi, cei doi ar fi cerut băncii Coutts, o bancă privată care a servit familia regală britanică timp îndelungat, să colecteze banii.

Toate plățile au fost depuse în conturile fondului caritabil al Prințului de Wales (PWCF). În plus, Sunday Times precizează „că nu există nicio sugestie că acestea ar fi fost ilegale”.

Cu toate acestea, Charity Commission, autoritatea de reglementare a organizațiilor caritabile, a declarat că va analiza donațiile primite pentru a decide dacă e nevoie să ia măsuri.

„Vom analiza informațiile pentru a determina dacă există vreun rol pentru comisie în această chestiune”, au afirmat reprezentanții Charity Commission, potrivit BBC.

Nu este însă pentru prima oară când organizațiile caritabile ale Prințului Charles intră în atenția autorităților. În luna noiembrie a anului trecut, Michael Fawcett a renunțat la funcția de conducere pe care o ocupa în cadrul organizației The Princes Foundation, după ce publicația Sunday Times a declarat că ar fi oferit titluri onorifice în schimbul unor donații. Poliţia metropolitană şi Comisia de Caritate din Marea Britanie au investigat aceste informaţii, precizează Reuters, preluată de Agerpres.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro