Care ar fi fost ultima dorință a Reginei Elisabeta a II-a

După o ceremonie istorică, Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată așa cum și-a dorit, cu o slujbă simplă și privată a familiei. Ultima dorință ar fi fost aceea de a-și face tatăl mândru și de a fi înmormântată alături de părinții ei în Capela memorială Regele George al VI-lea de la Castelul Windsor.

După funeraliile de stat cu mii de membri ai forțelor armate britanice mărșăluind cu precizie, sute de lideri mondiali adunați și apariția rară a Coroanei imperiale de stat, Regina Elisabeta a II-a, care a murit la vârsta de 96 de ani pe 8 septembrie, a fost înmormântată în cadrul unei ceremonii private pe 19 septembrie.

Înconjurată doar de familie, Regina Elisabeta a II-a și-a găsit odihna finală nu într-un monument care să-i poarte numele, ci în Capela memorială Regele George al VI-lea de la Castelul Windsor, alături de iubiții ei părinți, Regele George al VI-lea și Regina Mamă, de sora ei, Prințesa Margareta, și de soțul ei, Prințul Philip.

„Nu și-a dorit să vadă o statuie a sa și nici măcar să aibă o cameră funerară separată în cadrul Capelei St. George. Așa cum mi-a spus odată verișoara ei, Margaret Rhodes, „Ea a vrut să-și facă tatăl mândru”, a declarat istoricul Robert Hardman, autorul cărții Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II, pentru PEOPLE.