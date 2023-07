Rona Hartner, dezvăluiri inedite despre realizările fiicei sale, Rita: „I s-a propus un stagiu”

Rona Hartner este cât se poate de mândră de fiica ei, în vârstă de 15 ani. Artista a împărtășit despre realizările fiicei sale, Rita, și despre planurile acesteia pentru viitor. Rita Hartner a finalizat cu succes cursurile de la Syma Make Up Studio din Franța, una dintre cele mai renumite școli de beauty internaționale, și a obținut o diplomă în acest domeniu.

Artista este una dintre cele mai apreciate din showbiz-ul românesc, iar de-a lungul timpului s-a remarcat prin vocea unică și carisma ei. De asemenea, și fiica sa, Rita, este pasionată de lumea artelor, iar vedeta este extrem de mândră. Rona Hartner a dezvăluit detalii despre realizările fiicei sale, în vârstă de 15 ani, care a obținut o diplomă la o școală de prestigiu de beauty din Franța.

De asemenea, Rona Hartner a lăudat-o enorm pe Rita, care se gândește deja la viitorul ei. Cum mulți tineri aleg să facă stagii de vară, aceasta urmează să muncească în următoarele luni pentru a-și strânge clientela.

„Îți dai seama că oricărui copil la 15 ani i-ar plăcea să aibă un job de vară, iar ea practic își va face cliente. Într-adevăr e foarte talentată, chiar dacă nu vrea să facă o meserie din chestia asta, dar va fi un hobby ca un job, așa de weekend. Eu o încurajez, că și eu la vârsta ei am avut o grămadă de joburi. Eram coafeză, făcusem un an de coafură, fusesem traducător, traduceam din germană și engleză, e bine să ai joburi. Eram și stenodactilografă”, a mai declarat Rona Hartner.

În ceea ce privește planurile pentru următoarea perioadă, cântăreața a recunoscut că are programul foarte încârcat. Întrebată ce face pe data de 14 iulie, Ziua Franței, Rona Hartner a anunțat că va fi toată ziua pe drumuri, întrucât ziua următoare va fi prezentă pe scenă, la un concert. Deși nu va fi alături de prieteni în această zi specială pentru ea, se va bucura de atmosfera de la spectacol, alături de fanii ei.

„Plec la un concert. Toată ziua o să fiu pe trenuri. Ajung seara într-o zonă ca să fac sunetul pentru concertul de a doua zi. Nu voi fi deloc cu prietenii mei, care vor sta la artificii, la picnic. Îmi pare rău într-un fel, dar fata mea rămâne cu prietenii ei și vor face picnic pe plajă, cu artificii, cu tot. Eu am concertul pe 15, dar ajung cu o zi înainte, căci în perioada asta sunt multe greve și prefer să ajung cu o zi înainte. Pe urmă, am concerte multe toată vara. Am concerte mișto de tot cu trupa mea, dar și cu compoziții gospel. Sunt festivaluri peste tot în Franța, iar vara e perioada în care mișun cel mai mult. Sunt chiar epuizată deja. Deci, am o vară complet plină. Eu vara nu dorm! Nu știu când o să am timp de plajă, deși stau la 5 minute de plajă. Nu știu cum să fac să am timp de toate”, a mai spus Rona Hartner.