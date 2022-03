Romanița Iovan, apariție spectaculoasă în costum de baie

Romanița Iovan se bucură de o vacanță în Antalya, Turcia. Celebra creatoare de modă în vârstă de 57 de ani profită din plin de escapada aceasta, după cum se poate observa și din cadrele pe care le-a publicat pe rețelele de socializare.

În ciuda faptului că este în vacanță, Romanița Iovan nu își neglijează stilul de viață sănătos și acordă în continuare atenție rutinei pe care și-a format-o. Creatoare de modă a publicat pe contul personal de Instagram un video prin care a surprins cu o apariție spectaculoasă în costum de baie. Cu ocazia asta, vedeta a făcut și o dezvăluire la care fanii nu se așteptau.

„Aici m-am pregătit, într-adevăr, pentru orice și mi-am dat seama că corpul nostru nu are limite. Am înotat la 8 grade afară, chiar dacă piscina era încălzită, și am făcut față unei situații incredibile: o oră și jumătate de înot. Așa de mult nu am crezut că pot, la o asemenea temperatură”, a transmis Romanița Iovan pe Instagram.