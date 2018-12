Regina Elisabeta a II-a plănuiește să îi dea mai multe responsabilități regale lui Meghan Markle

Meghan Markle a învățat o mulțime de lucruri despre familia regală în ultimul an, ea având parte de o mulțime de lecții. Deși ea a avut câteva angajamente la care a participat singură, lucrurile vor fi și mai complicate pentru Ducesa de Sussex, deoarece Regina Elisabeta a II-a plănuiește să îi dea mai multe responsabilități.

Regina, în vârstă de 92 de ani, încearcă să își ușureze munca, iar asta înseamnă că trebuie să renunțe la mai multe patronaje. Pentru asta, Meghan Markle și Majestatea Sa s-au întâlnit la Palatul Buckingham pentru a discuta ce va primi Ducesa de Sussex.

A primi un patronaj înseamnă, pentru membrii familiei regale, că aceștia vor reprezenta organizația caritabilă sau nonprofit, aducând publicitate și fonduri pentru anumite cauze.

În 2016 Regina a oferit 25 din cele 600 de patronaje în care a fost implicată. Astfel, Prințul William a primit patronajul Rugby Football Union și pe cel al Rugby Football League, în timp ce Kate Middleton a primit All England Lawn Tennis Club și Action for Children.

Prințul Harry a primit atunci Football Association, însă nu doar nepoții Reginei au fost implicați în această acțiune. Camilla Bowles, Ducesa de Cornwall, a primit patronajul Battersea Dogs Home, The Royal School of Needlework și Barnardo, iar Prințul Charles Wildfowl and Wetlands Trust și Holocaust Memorial Day Trust.

Familia regală nu a făcut până acum niciun anunț oficial despre noile responsabilități primite de Meghan Markle, însă se pare că organizațiile de care se va ocupa Ducesa vor reflecta interesul ei pentru artă și lupta pentru cauzele femeilor. Anunțul oficial va fi făcut cel mai probabil în februarie 2019, însă este posibil ca Meghan Markle să viziteze până atunci mai multe organizații.

În ultimele săptămâni Meghan Markle și Prințul Harry au fost în centrul atenției, presa publicând numeroase informații mai puțin plăcute despre Ducesa de Sussex. Cuplul va petrece sărbătorile alături de Kate Middleton și Prințul William și restul familiei regale la Sandringham.

Există însă și o tradiție pe care cei doi o vor încălca, deoarece Meghan este o apărătoare a drepturilor animalelor și refuză să poarte blană adevărată. Astfel, Prințul Harry va lipsi de la vânătoarea anuală de fazani.

Foto: Arhiva Rvistei ELLE

