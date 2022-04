Regina Elisabeta a II-a a revenit la îndatoririle regale, după pauza de ziua ei de naștere

Regina Elisabeta a II-a s-a întors la muncă după vacanța de ziua ei de naștere. Și-a reluat îndatoririle regale și a avut parte de prima vizită oficială la întoarcerea la Castelul Windsor. Ea i-a întâmpinat pe președintele Elveției, Ignazio Cassis, și pe soția sa, Paola Cassis.

După ce a petrecut o săptămână la proprietatea sa de la Sandringham pentru aniversarea sa de 96 de ani , regina s-a întors la Castelul Windsor. Deși aceasta folosește un baston de mers de câteva luni, ea a părut să se lipsească acum de el. Purtând o rochie albastră cu model și colierul său caracteristic cu trei fire de perle, Regina Elisabeta a II-a a fost numai zâmbete în timp ce a dat mâna și a pozat pentru fotografii cu oaspeții săi.

Deși regina a lipsit de la o serie de evenimente în ultimele luni din cauza unor probleme de sănătate și de mobilitate, a revenit în atenția publicului pe 29 martie pentru a participa la ceremonia de comemorare a Prințului Philip.

De la debutul pandemiei, Castelul Windsor a servit drept locuință reginei , în locul Palatului Buckingham din Londra. Cu toate acestea, ea a efectuat vizite la Palatul Buckingham, la Sandringham și la domeniul său Balmoral din Scoția. Ultima sa vizită la Sandringham, în Norfolk, la aproximativ 110 mile la nord de Londra, a coincis cu ziua sa de naștere.

Reședința, unde familia regală se reunește în mod tradițional de Crăciun, este plină de amintiri ale regretatului ei soț, Prințul Philip, care a murit în aprilie 2021 la vârsta de 99 de ani.

Ducele de Edinburgh și-a petrecut o mare parte din timp în casa confortabilă cu cinci dormitoare Wood Farm de pe domeniul Sandringham, care a fost modificată în ultimii ani pentru a-i facilita deplasarea, după ce s-a retras din viața publică în august 2017. În timp ce Regina Elisabeta a II-a a rămas în mare parte la Palatul Buckingham din Londra, continuându-și îndatoririle regale, soțul ei s-a bucurat de viața la țară cu activități precum conducerea trăsurilor și pictura.

De ziua ei de naștere, Regina Elisabeta a II-a a fost văzută făcând o plimbare cu mașina în jurul domeniului.

🎂 Thank you for all your lovely messages on The Queen’s 96th Birthday today!https://t.co/xDQY3CLxLu

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022