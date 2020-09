Read my lips, noul clip spectaculos lansat de INNA

Read My Lips este un mix între mai multe stiluri muzicale (pop, reaggaeton, trap) iar videoclipul piesei le prezintă pe cele două artiste Inna & Farina, puternice, sexy & stylish.

„Sunt entuziasmată să lansez „Read My Lips”, mai ales pentru că o am alături de mine pe Farina, o super artistă, my latino girl. Lets get this party started!”, a declarat INNA. Farina a spus și ea că această colaborare este „o reușită imensă pentru cariera mea să am o colaborare cu INNA, regina muzicii dance și simt că este o combinație foarte puternică, plină de forță, senzualitate, lucruri care ne caracterizează pe amândouă. INNA este genul acela de artist care inspiră cu totul: vocea unică, piesele ei, versurile ei. Este și un fashion icon și sunt onorată să lansăm „Read My Lips” împreună”.

Pe INNA o cunoașteți deja dar iată câteva informații despra Farina: artista columbiancă este cântăreață, actriță, compozitoare care s-a făcut remarcată pentru prima dată în cadrul show-ului X Factor, unde a obținut locul 3 dar și prin versatilitatea de a aborda mai multe genuri muzicale precum reaggae, rap, trap, pop, dancehall. Importante sunt însă și colaborările ei cu nume importante precum Tinie, Thalia, Sofia Reyes și Maluma.

Melodia este compusă de Sean Fischer, Elsa Curran, Lilian Caputo, Britt Burton, Farina și produsă de French Braids și Aalexandru Cotoi iar videoclipul este regizat de Bogdan Păun și filmat de Alexandru Mureșan.

INNA a colaborat cu RD Styling pentru ținutele edgy și stylingul eclectic purtând piese semnate de Cristina Săvulescu, Atsuko Kudo, Max Mara sau Gucci, în combinație cu elemente tipic românești, cu Adonis Enache pentru coafurile ultra moderne și cu Anca Buldur pentru machiajele cu totul speciale și unice.

Nu uita să urmărești toate aceste detalii atunci când te uiți la videoclip. Te vor inspira!

Foto: PR

