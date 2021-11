Reacția Vivianei Sposub la declarațiile instigatoare la violență ale lui George Burcea

Reacția Vivianei Sposub, partenera de viață a lui George Burcea, la declarațiile instigatoare la violență împotriva femeilor pe care acesta le-a lansat în mediul online nu s-a lăsat mult așteptată. Burcea a izbucnit într-un live pe Facebook, transmițându-le femeilor care îl criticau că merită să fie bătute. Actorul, care a lansat recent o carte, Scrisoare către Ceaușescu, în care explorează și trauma violenței trăite în propria familie, a fost imediat sancționat și admonestat online, iar directorul editurii Hyperliteratura, unde fusese publicat volumul devenit deja un bestseller, a anunțat că va retrage cartea de pe piață, delimitându-se de autor.

Curând după, a apărut și reacția Vivianei Sposub, în prezent concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities, la controversa iscată de partenerul ei de viață:

„George este partenerul și sprijinul meu constant de peste un an de zile, dar îmi doresc să tratez situația aceasta cât de obiectiv pot eu. Mentalitatea expusă în acel live nu mă caracterizează absolut deloc. Acele remarci nu ar trebui folosite în niciun context vreodată. Pot înțelege o reacție nervoasă cauzată de hate-ul pe care-l primește constant de doi ani, dar asta nu justifică felul în care a vorbit despre o reală problema cu care femeile se confruntă. Deși George militează pentru lupta împotriva violenței domestice de foarte mult timp, greșeala pe care a făcut o contribuie tocmai la normalizarea bătăilor pentru anumite femei ‘care merită’. Nimeni nu merită să fie agresat indiferent de context. Am fost părtaș la tot procesul lui de vindecare a traumelor din trecut, iar scrierea acestei cărți a constituit o etapă importantă. Știu toate poveștile lui de viață, mi le-a povestit plângând și tocmai de aceea am fost surprinsă de afirmațiile făcute de el pe live.”