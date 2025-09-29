Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”

Ilona Brezoianu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram și a răspuns curiozităților fanilor.

  Andreea Ilie
Răspunsul Ilonei
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Cum răspunde Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană

Cu puțin timp înainte de a naște primul său copil, Ilona Brezoianu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram. Vedeta a decis să răspundă curiozităților fanilor, iar cele mai multe întrebări au avut legătură cu perioada sarcinii.

Actrița a fost întrebată de un fan dacă va naște natural sau prin cezariană, însă a vrut să transmită tuturor un mesaj tranșant, mărturisind că nicio femeie nu trebuie să îți justifice alegerile.

„Nu mai puneți întrebarea asta și lăsați femeile să facă ce vor. Unele sunteți disperate ba într-o tabără, ba în alta, la fel și cu alăptatul. Fiecare face cum vrea, cum simte, nu mai încercați să-i convingeți pe alții să facă la fel ca voi. Și nu ne mai spuneți experiențele voastre. Nu ne interesează”, a scris Ilona Brezoianu, pe Instagram.

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu

Ilona Brezoianu se pregătește să aducă pe lume primul ei copil și a vorbit pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate. Actrița s-a plâns de crampele musculare din timpul sarcinii.

„Băi, băiatule, crampele musculare din sarcină sunt ceva next level”, a scris Ilona Brezoianu.

Actrița se declară norocoasă deoarece, după ce va naște, îi va avea aproape pe părinții ei, care o vor ajuta cu orice este nevoie.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu. Sunt destul de atentă, cu mici excepții, la ce mănânc, și nu mănânc așa cum se spune, pentru doi, mănânc exact ca înainte, porții normale și atât, nimic mai multe”, a mai spus Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții. 

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta. 

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

