Radu Ștefan Bănică, gest adorabil pentru fratele său mai mic: „E o minge de foc, de energie”

Radu Ștefan Bănică are o legătură foarte strânsă cu frații săi mai mici, Alexandru, în vârstă de patru ani, și Violeta, care are acum 15 ani. Actorul a fost invitat în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, unde a făcut confesiuni despre viața sa personală și cariera. Acesta a dezvăluit detalii inedite din relația cu frații mai mici și are doar cuvinte de laudă la adresa lor.

Ștefan Bănică are trei copii. Radu Ștefan Bănică este fiul cel mare din relația cu Camelia Constantinescu, Violeta este fiica artistului și a Andreei Marin, iar Alexandru este rodul iubirii dintre cântăreț și Lavinia Pîrva, actuala lui soție.

Radu Ștefan Bănică, despre relația cu frații lui mai mici

Deși sunt frați din partea tatălui doar, cei trei au o relație foarte apropiată. Radu Ștefan Bănică îl vizitează pe Alexandru des, iar între ei există câteva obiceiuri specifice. Ba mai mult, actorul a dezvăluit că îi și gătește fratelui său, iar acesta este foarte încântat de fiecare dată.

„E o bomboană. E o minge de foc, de energie, unde îl pui nu îl mai găsești. Fuge peste tot, e energic. Vrea să se joace, să vorbească, să te întrebe. E la capitolul ăla când zice: „Dar de ce?”, „Dar unde?”, „Dar cum”, „Dar nu mergem?”. Îi place foarte mult tot ce gătesc. Îmi place foarte mult să gătesc. Cum pun mâna pe tigaie, îmi zice: „Ce faci? Să îmi dai și mie.” Chiar dacă nu îi place, mănâncă. Și după ce stă îmi zice: „Vreau să mai faci ce ai făcut acolo”, a declarat Radu Ștefan Bănică.

În ceea ce privește legătura cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a mărturisit că ei comunică foarte des, își oferă sfaturi și sunt mereu alături unul de celălalt.

„Violeta este în continuă creștere, sper să se oprească, altfel mă depășește. E foarte înaltă, pe tocuri e cât mine. Acum are 15 ani și jumătate. E foarte ambițioasă, muncitoare, vrea să dea la Drept. Foarte bine, că avea nevoie lumea asta de avocați buni”, a spus Radu Ștefan despre Violeta, alături de care a și apărut la evenimentele Andreei Marin.

Actorul lansează o nouă piesă

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit și o noutate despre cariera sa în muzică. Pe data de 26 iulie va lansa o nouă piesă, pentru care a filmat și un videoclip. Piesa este compusă de el, alături de alți colaboratori foarte talentați. În ceea ce privește videoclipul, tânărul actor recunoaște că are și puțin romantism în el, dar în general este unul dinamic.

„A trecut de filtrul tatălui! Da! I-a plăcut! E prima mea piesă asumată ca artist! (…) O lansez pe 26 iulie și se numește „Tu.” Am compus-o eu cu niște oameni supertalentați, Andrei Bănuță, Sârbu Damiana și Andi Horjea. Am filmat și videoclip. Este un pic de dragoste, dar nu are cum să nu te scoată la dans. Ăsta a fost tot conceputul piesei, să fie ritm!”, a spus el.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro