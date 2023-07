Ce spune Radu Ștefan Bănică despre posibilitatea de a participa la America Express

Radu Ștefan Bănică are o carieră de succes în actorie. Fiul lui Ștefan Bănică este implicat în mai multe proiecte și vrea să se concentreze și pe muzică, acolo unde speră să aibă parte de aceleași aprecieri.

Radu Ștefan Bănică a participat în show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și face parte din juriul emisiunii „Vedeta familiei” de la TVR 1, alături de Elena Gheorghe și Matilda Pascal Cojocărița. Fanii sunt curioși să afle dacă ar participa și într-o competiție diferită și plină de provocări, precum Asia Express, iar artistul a răspuns la întrebarea asta.

Acum ceva timp, Radu Ștefan Bănică a fost invitat în emisiunea Alexandrei Ungureanu, care se numește „Duet cu Alexandra.' Artistul a povestit că își dorea de la o vârstă fragedă să activeze în muzică, însă, la sfatul tatălui lui, a urmat o altă direcție.

„Eu când eram mic am spus că vreau să fiu artist, vreau să cânt, să am stadioane și îmi spune tata că „muzica nu e o meserie, este un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor.” Am zis că fac studiile de actorie, să am diplomă, și hobby-ul, muzica, merg mână în mână. Cred că se referea la hobby prin faptul că dacă vrei muzică te duci la Conservator. Am vrut de mic să fiu artist, să cânt și n-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian 10 ani, dar n-am putut cu vocea. Am avut un trac și o groază să deschid gura față de oricine. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, mă duceam în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”