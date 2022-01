Radu Ștefan Bănică a debutat în afaceri. Cine i-a fost alături la lansarea primului său business?

Radu Ștefan Bănică a debutat în afaceri, deși nu a împlinit încă vârsta de 20 de ani. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. are un business în care și-ar fi investit banii câștigați prin propriile forțe: o cafenea în centrul Bucureștiului.

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-a împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și de ce nu, un pahar de prosecco”, a scris tânărul pe Instagram, unde le-a și arătat fanilor cum arată cafeneaua cochetă în care își așteaptă primii clienți.

Faptul că Radu Ștefan Bănică a debutat deja în business nu este de mirare, dat fiind faptul că tânărul muncește deja de la o vârstă la care alții își mai permit să nu aibă griji și să profite de statulul financiar al părinților. Radu, însă, și-a câștigat de ceva timp primii bani din postura de actor, ca mai târziu să se aventureze și în lumea televiziunii, participând la mai multe emisiuni. De asemenea, el s-a și alăturat tatălui său în concerte în câteva rânduri, și are propriile sale contracte de imagine, susținând felurite produse prin campanii pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Mai mult, deși Radu Ștefan Bănică a debutat în afaceri, el își continuă studiile la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică. „Am început al doilea an universitar la U.N.A.T.C, așa că, până la finalul acestui an, mă voi dedica facultăţii, dar de la începutul anului viitor vă asigur că vor apărea multe surprize. Cine vrea să mă urmărească, poate să-mi dea follow pe Instagram sau subscribe pe YouTube”, declara Radu cu un an în urmă, într-o revistă dedicată celebrităților.

Afacerea juniorului se află în centrul Capitalei, peste drum de Sala Palatului, și este deschisă zilnică, de la 8 dimineața până la 7 seara. La lansarea afacerii i-a fost alături și Violeta, sora sa mai mică, de care este foarte apropiat, fiica lui Ștefan Bănică Jr. din relația cu Andreea Marin.

View this post on Instagram A post shared by Radu Stefan Banica (@radustefanbanica)

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro