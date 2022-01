Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au logodit? Detaliul care a atras atenția tuturor

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează un cuplu de aproximativ cinci ani. Atât vedeta TV, cât și partenerul ei, au fost destul de rezervați până acum în ceea ce privește relația lor.

Recent, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au bucurat de o vacanță la munte. Prezentatoarea TV a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare și câteva imagini din această escapadă. Însă, un detaliu prezent într-una dintre fotografiile publicate de vedetă a fost observat imediat de către fani și a atras atenția tuturor. Vedeta purta un inel pe deget, lucru care a alimentat zvonurile legate de o posibilă logodnă.

„Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe Instagram, alături de alte imagini din vacanța la munte petrecută cu Adrian Brâncoveanu.