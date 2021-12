Ce își dorește Andreea Marin la 47 de ani?

Ce își dorește Andreea Marin să îi aducă anul următor? Vedetă de televiziune, antreprenoare și filantropă, Andreea Marin are o viață profesională satisfăcătoare, și o viață personală pe care o poate considera cel puțin la fel de împlinită. Însă a hotărât deja că își va da o pauză pentru o vreme, mai cu seamă că în această lună a sărbătorit ziua de naștere a fiicei ei, Violeta, dar împlinește și ea 47 de ani:

„Decembrie este o lună plină pentru mine mereu și, spre finalul ei, e întâi ziua Violetei, apoi a mea, apoi Crăciunul și finalul de an… Vreau să fiu acasă, nicăieri altundeva nu e mai frumos și mai bine pentru mine, sincer. Oameni dragi, căldura sufletească, brazii împodobiți, masa cu bunătăți, clinchete și sunet de pian, pisicile leneșe și cățeii agitați, dar și ciripit de păsărele în gospodăria noastră… și lui Moș Crăciun îi place popasul la noi!”, a declarat vedeta pentru tvmania.ro.

Dar ce își dorește Andreea Marin pentru viitor? Nimic altceva decât „pace interioară și echilibru, sănătate și dragostea pe care o am să rămână acolo, ca o pavăză a mea. Nu poți avea totul în viață, dar prețuiesc ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu și iubesc oamenii puțini și buni care-mi sunt alături, la bine, dar și la greu. Și sănătate, că-i mai bună decât toate, pentru noi toți!”.

Marin este în acest moment, de mai bine de șase ani, partenera de viață a lui Adrian Brâncoveanu. Aceasta a fost căsătorită cu Cristian Gheorghiță, între 1995 și 1998, cu Ștefan Bănică Jr., tatăl fiicei ei, din 2006 până în 2013, și cu Tuncay Ozturk, între 2014 și 2017.

Își dorește Andreea Marin încă un mariaj, în aceste condiții? Cu puțin timp în urmă, aceasta declara într-un interviu acordat realizatoarei Kanal D Denise Rifai: „Nu trebuie să faci paralele și să-ți închipui că dacă nu ți-a ieșit ceva la un moment dat în viață, n-o să-ți iasă niciodată. Da, cred în căsătorie, asta nu înseamnă că alerg după ea. Căsătoria în sine ar trebui să lege oamenii, să se simtă mai responsabili unul pentru celălalt, să pună cărămidă peste cărămidă împreună. Nu e de ajuns s-o prețuiești de unul singur, îți trebuie și un partener pentru asta. Prețuiesc instituția căsătoriei și chiar dacă eu am avut parte de nepotriviri, nu le-aș spune eșecuri, nu înseamnă că o să cad într-un butoi cu melancolie sau să văd dramatică situația”.

Citește și:

Chris Noth este acuzat de agresiune sexuală de două femei

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro