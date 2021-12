Ce cadou a primit Ștefan Bănică din partea copiilor săi mai mari, Radu și Violeta, cu ocazia zilei de naștere

Ștefan Bănică a împlinit 54 de ani pe 18 octombrie și abia acum s-a aflat ce cadou special a primit din partea copiilor săi mai mari, Radu Ștefan și Violeta.

Violeta, fiica pe care Ștefan Bănică o are din căsătoria cu Andreea Marin a dezvăluit în cadrul unui interviu că ea și fratele ei mai mare, Radu Ștefan, s-au gândit la un cadou special pentru tatăl lor, mai exact o filmare în care cei doi tineri s-au distrat.

„A fost ziua tatălui meu. De ziua lui, a venit fratele meu să mă ia și i-am făcut un timelapse, m-am gândit la ceva mai modern, mai ales pentru că nu prea am apucat să ies. Am filmat practic de ziua lui excursia noastră de la mine de acasă până am ajuns la el. Am cumpărat multe chestii pe care nu le-am mâncat, apoi am fost să luăm o altă mâncare, am fost și la o benzinărie. A fost un video foarte rapid și ne vezi râzând, cumpărând și mi se pare că a fost un cadou drăguț, ceva ce nu a mai primit până acum”, a povestit Violeta pentru Exclusiv VIP, de la Prima TV.