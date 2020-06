Prințul William a înșelat-o pe Kate Middleton? Care este adevărul

Familia regală se află în mod constant în atenția presei, iar zvonurile privind infidelitatea Prințului William au apărut în urmă cu un an, când se vorbea că acesta ar fi înșelat-o pe Kate Middleton cu una dintre prietenele ei apropiate, Rose Hanbury.

În ciuda faptului că Prințul William a negat acuzațiile, dar și avocații au spus că sunt false, încă mai există persoane care cred că Prințul William a înșelat-o pe Kate Middleton. Însă, Gossip Cop, o publicație care verifică zvonurile despre celebrități, a aflat adevărul despre aceste speculații.

Zvonurile privind infidelitatea Prințului William au apărut în prima parte a anului 2019. Giles Coren, de la publicația The Times of London, a scris la vremea respectivă pe Twitter: „Da, este o aventură. Nu am citit, dar știu despre această poveste. Toată lumea știe despre aventura asta.” A șters rapid mesajul care făcea referire la zvonurile legate de o aventură între Rose Hanbury și Prințul William.

În aprilie 2019 circulau mai multe zvonuri conform cărora Prințul William ar fi înșelat-o pe Kate când era însărcinată cu cel de-al treilea copil, Prințul Louis. Rose Hanbury este căsătorită cu David Rocksavage, cel de-al 7-lea marchiz al Cholmondeley, ceea ce o făcea să fie mereu văzută la aceleași evenimente cu Ducii de Cambridge.

O sursă anonimă a declarat pentru In Touch Weekly imediat după apariția în presă a acestor informații că Ducesa „l-a confruntat imediat” pe Prințul William, însă el a negat totul. Totodată, Kate i-ar fi cerut lui William să renunțe la prietenia cu familia Cholmondeleys. „Kate vede prietenia lor într-o lumină complet diferită acum”, a declarat aceeași sursă, adăugând că Ducesa și-a pierdut încrederea în William.

Zvonurile au fost alimentate și de faptul că Prințul Charles, tatăl Prințului William, a înșelat-o pe regretata Prințesa Diana cu actuala lui soție, Camilia Parker Bowles. Astfel de presupuneri i-au făcut pe mulți să creadă că și Prințul William ar putea să facă asta. În ciuda mai multor surse care au dezvăluit informații despre presupusa aventură dintre Prințul William și Rose Ganbudy, niciuna nu a furnizat și dovezi. Adevărul este că între cei doi nu a existat o relație amoroasă.

Se vorbea și despre faptul că Ducii de Cambridge ar fi vecini cu Rose și soțul său. Ei bine, Rose și David locuiesc aproape de reședința Ducilor din Sandringham, Norfolk, iar ei merg acolo în vacanțe și în weekend-uri, ceea ce înseamnă că sunt destul de puține ocaziile în care ei se întâlnesc. În cele din urmă, Prințul William și Kate Middleton s-au îndepărtat de Rose, cel mai probabil din cauza zvonurilor care le afectau famlia.

