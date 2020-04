Aceste imagini cu Prințesa Diana participând la o competiție sportivă în anul 1991 te vor impresiona

Prințesa Diana continuă să fie o adevărată sursă de inspirație pentru cele mai multe dintre noi. Fie că o apreciem pentru frumusețea ei, pasiunea pentru modă sau devotamentul cu care s-a implicat în nenumărate organizații caritabile, Prințesa Diana va rămâne „Regina din inimile oamenilor”, așa cum mai era numită.

Au fost făcute publice mai multe imagini, dar și un video în care Prințesa Diana participă la o cursă în anul 1991 la Wetherby School, acolo unde învăța la vremea respectivă fiul ei, Prințul Harry. Imaginile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Prințesa Diana aleargă alături de alte mame, ba chiar fără a fi încălțată. Îmbrăcată cu o bluză neagră, un blazer într-o nuanță similară și o fustă bej, la care a adăugat o curea mai închisă la culoare, Prințesa Diana pare că s-a implicat în această cursă care avea loc anual.

Princess Diana breaking royal protocol for William, to participate in a Mothers Day school race, 1989 pic.twitter.com/C3sC4AP8Xi

