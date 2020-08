Prințul Harry și Prințul William, gest impresionant în amintirea mamei lor, Prințesa Diana

Se împlinesc 23 de ani de când Prințesa Diana a murit într-un accident tragic de mașină. Într-o declarație recentă și rară, Prințul Harry și Prințul William au dezvăluit că o statuie comandată în memoria mamei lor va fi amplasată anul viitor la Palatul Kensington.

În declarația recentă dată de Prințul Harry și Prințul William, statuia va fi instalată în Grădina Sunken pe data de 1 iulie 2021, atunci când Prințesa Diana ar fi împlinit vârsta de 60 de ani. Statuia a fost realizată de artistul Ian-Rank Broadley, cel care a creat și portretul Reginei care apare pe monedele britanice încă din 1998.

Statuia a fost comandată în 2017, de către Prințul Harry și Prințul William, cu ocazia a 20 de ani de la moartea Prințesei Diana. „Au trecut 20 de ani de la moartea mamei noastre și este momentul potrivit să recunoaștem impactul său pozitiv din UK și din jurul lumii”, spuneau cei doi frați în 2017 într-un comunicat de presă.

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 28, 2017