Printul Harry, replici amuzante despre Meghan Markle in cadrul unui eveniment oficial

Nu stim daca a incercat sa evita intrebarea sau pur si simplu a incercat sa fie amuzant, insa Printul Harry nu a oferit foarte multe informatii despre urmatoarea aparitie a lui Meghan Markle in cadrul unui eveniment oficial.

Printul Harry s-a aflat la Field of Remembrance, un eveniment de comemorare la Westminster Abbey, iar acolo el a vorbit cu Matt Weston, expert in dezamorsarea bombelor. Acesta l-a intrebat unde este Meghan, iar a raspuns ca nu este acolo, insa Matt a continuat sa discute pe acest subiect.

„L-am intrebat daca ar putea veni data viitoare, pentru ca este grozava, iar el mi-a raspuns ca nu o poate ascunde nicaieri, dar i-am zis ca nu are de ce sa o ascunda. Mi-as dori sa o cunosc – cred ca este foarte cool. El este un barbat foarte norocos, iar ea este minunata”, a declarat Matt Weston.

Matt nu este singurul cu care s-a intalnit Printul Harry la eveniment. Acolo se afla si nepotul locotentului Aaron Lewis, ucis in Afghanistan in 2008. Cei doi s-au intalnit si anul trecut. „Harrison vine aici de patru ai pentru a-l reprezenta pe unchiul sau”, a spus in urma cu un an bunica acestuia, Helen Lewis.

Printul Harry l-a recunoscut imediat pe baiat, mai ales ca cei doi au un lucru in comun: ziua de nastere.

Desi Meghan nu a fost prezenta la acest eveniment, exista numeroase zvonuri potrivit carora ea a cunoscut-o deja pe Regina Elisabeta a II-a, asadar o logodna poate fi anuntata oricand. Ce este si mai adorabil cand vine vorba de Meghan si Printul Harry? Se pare ca acesta incepuse sa o placa in urma cu 2 ani sa se intalneasca.

Foto: Instagram