Primul mesaj transmis de Chrissy Teigen, după ce a suferit o pierdere de sarcină

Chrissy Teigen încearcă să își revină după drama prin care ea și familia ei a trecut, și anume pierderea unei sarcini. Vedeta a revenit pe rețelele de socializare, spre surprinderea fanilor.

Chrissy Teigen a comentat la o postare publicată pe Instagram de către contul @betches, spunând: „În sfârșit, un zâmbet.” Contul i-a răspuns ulterior lui Chrissy, spunând că este „o onoare și un privilegiu.”

Vezi această postare pe Instagram Its the little things… credit/permission: @karamorehart O postare distribuită de Betches Media (@betches) pe Oct 10, 2020 la 8:01 PDT

Pe 1 octombrie, Chrissy Teigen a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare faptul că a suferit o pierdere de sarcină, după ce era internată în spital de câteva zile pentru a primi transfuzii de sânge în urma unor complicații. „Suntem în stare de șoc și simțim acea durere profundă despre care doar am auzit până acum, o durere pe care nu am mai simțit-o niciodată. Nu am putut să oprim sângerările și să îi oferim copilului nostru fluidele de care avea nevoie, în ciuda multelor transfuzii de sânge. Pur și simplu nu a fost destul”, a povestit Chrissy la vremea respectivă.

„Jack a muncit atât de mult să fie parte din mica noastră familie, și va fi, pentru totdeauna”, a mai spus vedeta, care deja îi alesese un nume copilului ei.

După ce Chrissy Teigen a făcut această mărturisire dureroasă, numeroase vedete și-au arătat susținerea, cum ar fi Kim Kardashian, Paris Hilton, Channing Tatum, Gabrielle Union, Viola Davis și Selma Blair.

John Legend și Chrissy Teigen anunțaseră în luna august prin intermediul videoclipului piesei artistului, Wild, că urmează să mai aibă un copil. Încă de atunci, Chrissy și-a ținut la curent fanii cu privire la evoluția sarcinii, dar și problemele pe care le-a întâmpinat.

Chrissy Teigen și John Legend au doi copii, pe Luna, în vârstă de 4 ani, și pe Miles, de 2 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2007, iar în 2013 s-au căsătorit în Italia.

Foto: Instagram

