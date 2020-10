Kim Kardashian a izbucnit în lacrimi în cadrul unui interviu

Invitată în cel de-al treilea sezon al show-ului My Next Guest Needs No Introduction de pe Netflix, găzduit de David Letterman, Kim Kardashian a avut un moment de vulnerabilitate și a început să plângă.

În trailer-ul show-ului o putem vedea pe Kim Kardashian drept invitată, alături de alte celebrități, precum Lizzo, Robert Downey Jr. și Dave Chappelle. La un moment dat, Kim Kardashian a început să plângă, iar David Letterman a întrebat-o: „Ești în regulă?”. „Nu știu de ce plâng. Am mai vorbit despre asta”, a răspuns Kim Kardashian.

Restul interviului cu Kim Kardashian va putea fi văzut începând cu data de 21 octombrie, când va avea loc premiera pe Netflix.

În mai 2019, și Kanye West a fost invitat în show-ul My Next Guest Needs No Introduction, ocazie prin care a vorbit sincer despre tulburarea bipolară cu care se confruntă. „Când trăiești în această stare, ești foarte paranoic în legătură cu orice. Toată lumea – aceasta este experiența mea, alte persoane au experiențe diferite – interpretează un rol. Totul este o conspirație. Simți că guvernul îți implantează cipuri în cap. Simți că ești înregistrat. Simți toate aceste lucruri. Ai un moment în care te gândești că toată lumea vrea să te omoare”, a declarat Kanye West la vremea respectiv.

Kim Kardashian a trecut prin mai multe momente grele în ultima vreme, odată cu lansarea candidaturii la președinția SUA a lui Kanye West, până la dezvăluirile controversate făcute de el cu privire la viața lor de familie, existând și zvonuri că ei ar fi pe punctul de a divorța.

Recent, o sursă apropiată cuplului a declarat în exclusivitate pentru Holywwood Life următoarele: „Kim încearcă să fie cât mai puternică cu putință, dar este îngrijorată în ceea ce îl privește, ceea ce o face să se simtă blocată. În ceea ce privește viitorul, ia în continuare în considerare toate opțiunile, dar nu vrea să îl părăsească pe Kanye într-un moment dificil.”

