Kim Kardashian, criticată pentru linia de lenjerie modelatoare pentru gravide

Kim Kardashian lansează o linie de lenjerie modelatoare pentru gravide, sub umbrela brand-ului său, SKIMS, dar oamenii sunt deja revoltați de ideea pe care a avut-o starul de reality show. Vedeta a făcut anunțul pe conturile sale de pe rețelele de socializare pe 12 septembrie, iar comentariile critice și vehemente nu au întârziat să apară.

„Asta e ceea ce așteptați: SKIMS Maternity vine curând. Lansăm Maternity Solutionwear, care oferă confort și susținere pentru corpul tău în schimbare în timpul și după sarcină”, a anunțat Kardashian linia de lenjerie modelatoare pentru gravide, despre care spune că va fi disponibilă într-o varietate de culori și dimensiuni, de la XXS la 5X.

Însă mulți dintre urmăritorii ei au o problemă cu noua lansare a lui Kardashian. „Scuză-mi ignoranța, dar cine va încerca să își modeleze corpul însărcinat? Este cam singura dată când poți să nu ai nici o formă și să fii liberă cu asta și să te simți cât de confortabil vrei.” Un alt utilizator a scris, ironic, „Sunt sigură că e singurul lucru care le lipsea femeilor însărcinate! Să fie presate să aibă o siluetă mai zveltă…”

Numeroși alți fani au fost indignați de ideea unei linii de lenjerie modelatoare pentru gravide. „Să slăbim în sarcină? Bine, atunci… Într-o societate în care femeile oricum nu au încredere în ele, să ne acoperim și cea mai naturală parte a noastră.”

Însă nu toți fanii au fost la fel de critici. „Mi-aș fi dorit să am așa ceva cât am fost însărcinată, m-ar fi făcut să simt că burta mea e susținută”, a spus altcineva.

Însă Kim Kardashian și-a apărat linia de lenjerie modelatoare pentru gravide în fața detractorilor, într-o serie de mesaje postate pe contul său de Twitter. „Pentru cine are probleme cu linia mea, dacă nu ați fost însărcinate poate că nu știți cum este să cari toată această greutate, așa cum am făcut eu și milioane de alte femei. Skims maternity nu este despre slăbire, ci despre susținere. Partea de peste burtă nu subțiază, ci este transparentă și dintr-un material mai subțire decât restul obiectului. Furnizează susținere, pentru a ajuta cu greutatea ce provoacă disconfort și care îți afectează spatele – iar compresia din colanți ajută cu durerile cauzate de umflarea picioarelor.”

Kardashian a spus inclusiv că astfel de lenjerie modelatoare pentru gravide ajută și după naștere, mai ales celor care au născut prin cezariană, și a motivat că a lansat linia la cererea a zeci de mii de femei „care ne-au scris și pentru că și eu am avut nevoie de așa ceva când am fost însărcinată.”

