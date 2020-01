Kendall și Kylie Jenner, acuzate că ar fi copiat piesele colecției lor de lenjerie intimă

O nouă controversă le are în prim-plan pe Kylie și Kendall Jenner. Conform TMZ, se pare că cele două au copiat mai multe modele din colecția de lenjerie intimă a companiei Klauber Brothers.

Mai exact, Kylie și Kendall au folosit în colecția lor diferite piese care au și un anumit model dantelă, așa cum are și Klauber Brothers. Compania le acuză pe cele două de faptul că au creat aceste piese fără acordul lor și că vor profiturile de pe urma colecției. Ba mai mult decât atât, TMZ a publicat o serie de imagini în care se pot vedea asemănările dintre colecția lansată de Kendall și Kylie Jenner și companie.

Colecția surorilor Jenner este disponibilă pe Kylie Shop, site-ul oficial al lui Kylie Jenner, dar și pe Nordstrom.

Cu toate acestea, nu este pentru prima dată când Kylie și Kendall Jenner se află în centrul unor astfel de acuzații. În anul 2017, fotograful Michael Miller le-a acuzat de faptul că au folosit în mod ilegal fotografiile acestuia pe tricourile lor. Ulterior, Island Company, un brand de îmbrăcăminte le-a acuzat pe cele două că au folosit fără permisiunea lor logo-ul companiei. Pe anumite tricouri lansate de Island Company era mesajul „Quit your job. Buy a ticket. Get a tan. Fall in love. Never return.” (Renunță la job. Cumpără un bilet de călătorie. Bronzează-te. Îndrăgostește-te. Nu te mai întoarce), iar pe cele pe care Kylie și Kendall le-au lansat „Run away. Fall in love. Never return.” (Fugi. Îndrăgostește-te. Nu te mai întoarce)

Până în acest moment, Kendall și Kylie nu au comentat public despre aceste acuzații.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro