Kendall Jenner testează produsele de machiaj lansate de sora ei, iar clipul a devenit viral

Nu ne-am fi așteptat niciodată de la Kendall Jenner să aibă simțul umorul atât de dezvoltat și, mai ales, să trateze cu ironie și în glumă look-ul surorii sale, Kylie Jenner, dar și succesul de care se bucură aceasta datorită colecțiilor de machiaj pe care le-a lansat.

Într-un clip care prmovează episodul filmal al sezonului 17 al emisiunii Keeping Up With the Kardashians, Kendall demonstrează că ar trebui să rămână la cariera de model și să nu încerce niciodată să se aventureze în lumea pasionatelor de machiaj. Modelul în vârstă de 24 de ani a încercat să îi copieze look-ul surorii sale, purtând o perucă roz ombré și filmând un tutorial de make-up, folosind produse din gama Kylie Cosmetics.

„Îmi place să mă machiez peste linia buzelor. Așa a început totul. M-am machiat peste linia buzelor și toată lumea se întreba ce folosesc”, spune Kendall, făcând aluzie la modul în care a început afacerea de miliarde de dolari a surorii sale.

„Oh, Doamne, se simte extraordinar pe pielea mea”, spune Kendall râzând, în timp ce își aplică de numeroase ori un ruj Kylie Cosmetics în jurul buzelor, pe față, chiar și pe dinți. „Se simte extraordinar de bine!”

Poți urmări și tu secvența în clipul de mai jos și îți garantăm că te vei amuza copios.

