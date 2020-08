Ilinca Vandici face mărturisiri despre relația cu soțul ei și viața de familie

Ilinca Vandici, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, a făcut mărturisiri despre relația pe care o are cu soțul ei, Andrei Neacșu, dar și schimbările prin care a trecut de când a devenit mamă.

În cadrul unui interviu pentru revista Unica, Ilinca Vandici a povestit despre faptul că soțul ei, Andrei Neacșu, înțelege că ea se află mai mereu în lumina reflectoarelor, chiar dacă lui nu îi place acest lucru. „Lui nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, însă înțelege și respectă că asta este viața și pasiunea mea și mă susține necondiționat în tot ceea ce fac”, a declarat Ilinca Vandici.

„Ba, mai mult, mă și sfătuiesc cu el ori de câte ori am nevoie de un punct de vedere sincer și obiectiv”, a adăugat Ilinca Vandici pentru revista Unica.

Ilinca Vandici a precizat că viața ei s-a schimbat foarte mult de când l-a născut pe băiețelul ei, Zian, care are trei ani. „Viața noastră s-a schimbat total de când a apărut Zian și vă invit pe YouTube să urmăriți toată transformarea în clipurile de acolo, în care am vorbit despre tot ce am simțit și trăit în acești ani.”

Prezentatoarea TV abordează mai multe subiecte pe canalul său de YouTube. În trecut ea a vorbit despre experiența nașterii, mărturisind că s-a confruntat și cu depresia postnatală. Ea le-a mai povestit urmăritorilor săi și că a fost înșelată și le-a spus cum a reușit să treacă peste acest episod din viața ei.

De asemenea, Ilinca Vandici a mai povestit și cum anume reușește să facă față răutăților din mediul online. „Încerc să promovez lucrurile benefice, care ne ajută să ne dezvoltăm, nu răutățile gratuite de care din păcate avem parte. Unora le răspund, alte astfel de ieșiri le ignor, pe altele le blochez, în funcție de cât de mult s-a depășit limita. Încerc să îmi explic de ce acei oameni reacționează astfel, îi privesc cu milă, însă nu voi fi de acord cu astfel de manifestări”, a declarat Ilinca Vandici pentru Unica.

Ilinca Vandici prezintă emisiunea „Bravo ai stil! Celebrities”, care va reîncepe din data de 29 august la Kanal D, după ce filmările emisiunii au fost suspendate din cauza pandemiei. „Suntem foarte bucuroşi să revenim în casele telespectatorilor, ne-a fost foarte dor de publicul nostru, de concurente, de echipa minunată de la „Bravo, ai stil! Celebrities.” Este clar că toamna aceasta se numără ţinutele cele mai inspirate. Suntem plini de energie şi gata să vă oferim un adevărat spectacol şi cele mai interesante şi utile sfaturi stilistice. Concurentele noastre sunt minunate şi extrem de ambiţioase, aşadar se anunţă o lupta plină de surprize”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit Adevărul.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

